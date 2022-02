Mireasa 2022, sezon 5. Valentin a povestit un moment care i-a schimbat viața: Aveam 160 la oră

”Am făcut accident. Cum să nu-ți facă dosar?! Am avut 200 la oră după calculele de frână. (...) Am ieșit din mașină, nu am simțit nimic. Aveam 160 la oră. Am intrat într-un pom, am derapat. Nu am intrat frontal. (...)

A venit Poliția și a întrebat cine a condus. Zic eu și am căzut. M-am trezit în ambulanță, îmi tăiau hainele. M-am trezit la RMN, mi-am dat seama unde sunt și după am leșinat. În ziua aia am ieșit. Când am ajuns acasă am condus.”, a povestit Valentin.

El a povestit că băuse și se îndrepta spre casă atunci când s-a întâlnit cu doi prieteni. Au decis să meargă împreună la un bar din comună. ”Noi am mers să vedem dacă e barul deschis, vreo 10 minute. Nu avea niciunul centură.”, a mai adăugat el.

Valentin de la Mireasa sezone 5 a avut dosar penal

”Am avut dosar penal, totul este rezolvat. Cred că orice dosar de genul ăsta se prescrie la 5 ani. A trecut atât timp, nu prea am povestit de chestia asta. Am mai condus, conduc, cu centura de siguranță, prudent. Aia a fost o ieșire a copilăriei, a fost un moment scăpat de sub control. Doar cei care erau cu mine în mașină sunt bine.”, a mai afirmat Valentin la Antena Stars.

Aflat în platoul Mireasa - Capriciile Iubirii, Ion a dezvăluit că și Raluca a lovit mașina unui participant la trafic. S-a întâmplat recent, a povestit fostul concurent de la Mireasa sezon 4.

