Mireasa 2022, sezon 5. Valentin, ”ultimatum” pentru Alina. Ce l-a deranjat la comportamentul ei

Aflați pe terasă, cei doi s-au supărat după ce Valentin i-a atras atenția Alinei că ”urlă”. Atunci ea i-a replicat că oamenii țipă, doar animalele obișnuiesc să urle.

Spririle s-au încins și Valentin i-a reamintit că lucrurile se pot termina între ei dacă va continua cu aceste lucruri. Auzind acestea, fata s-a ridicat de pe canapea și a intrat în casă.

Mai târziu, a revenit, îmbrăcată mai gros și s-a așezat lângă iubitul ei. Concurenta era vizibil deranjată de remarca făcută de Valentin.

În cele din urmă, au reușit să treacă peste momentele neplăcute și concurentul i-a mărturisit că o iubește.

Cum explică Valentin și Alina de la Mireasa sezon 5 ce s-a întâmplat între ei

Valentin și Alina de la Mireasa sezon 5 au explicat ce i-a deranjat în seara petrecută pe terasă. Fata pare că se îndoiască de sinceritatea declarațiilor și seriozitatea intențiilor lui Valentin.

”Mi s-a părut că nu prezint interes. Voiam să nu mă facă să mă simt așa. M-a deranjat când mi-a zis că am urlat”, a zis Alina.

”Nu am spus tot timpul ”gata, pa”. Uneori am spus-o sub presiunea unor supărări, alteori în glumă. Mie hârjonelile astea mi se par naturale, printre astea ne descoperim. A trecut o lună și puțin.”, a explicat Valentin.

”Nu știu dacă mă mărit. Îmi doream să văd cum e afară, cum este el afară. Aici nu știu, nu mi-e frică.”, a afirmat Alina.