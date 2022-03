Mireasa 2022, sezon 5. Verișoara Sabrinei și mama lui Perneș au intervenit după cei doi s-au despărțit. Ce sfaturi le-au dat

Mădălina, verișoara Sabrinei, a sunat la Mireasa- Capriciile Iubirii de la Antena Stars și a încercat să o încurajeze pe tânără. Sabrina a plâns, din nou, vizibil emoționată de ceea ce auzea.

Ce sfaturi a primit Sabrina de la familie după ce s-a despărțit de Perneș

”Am mesaj de la toată familia, dar îți zic așa pe scurt. Sfatul nostru e să fii tu însuți, cea pe care o știm noi, care zâmbește și care își vede de treaba ei, nu de a altora. În ceea ce-l privește pe Perneș, dă-ți timp. Pentru noi să vii cu Perneș acasă sau fără el e egal. Tu să fii fericită. Poți să vii fără el. Atât, restul familiei te salută și te urmărim nonstop.”, a zis Mădălina.

Verișoara Sabrinei consideră că a luat decizia corectă: ”Categoric da. Odată ce își punea sute de întrebări, la care nu are un răspuns, nu are de ce să stea acolo. Eventual, mai bine separați. Își răspund ei separat unul la altul la întrebări. Dacă după consideră că vrea să mai fie din nou cu el, foarte bine. Noi o susținem în continuare. Relația lor nu era una bună, sub nicio formă. Nu se vede nimic frumos acolo.

O căsătorie se construiește. Dacă ești hotărâtă că Perneș e alesul, cu Perneș până la capăt. Venim la nuntă. Dacă nu e el, mai vin băieți, te așteaptă băieți afară. Noi îi cunoaștem gusturile Sabrinei, dar nu se potriveau nu știu cum să zic... Perneș e un băiat extraordinar, frumos, nu mi se pare că e compatibil cu Sabrina. Nu e Sabrina noastră, e poate oferi mai mult. De obicei nu primește cât oferă ea. În relația asta nu s-a văzut lucrul ăsta, înseamnă că ceva nu e bine. Ceva lasă de dorit acolo.”

Ce sfaturi a primit Perneș de la mama sa după ce el și Sabrina s-au despărțit

Imediat după Gala de sâmbătă, Perneș a vorbit cu mama sa, care i-a spus că are mare parte din vină. Ea consideră că fiul ei a ”sufocat-o” pe Sabrina.

”Eu de prima dată am știut că nu o să meargă între voi. Nu am nimic cu Sabrina, să nu interpretezi greșit. Andrei, tu de la început ai gafat-o și îți spun și de ce. În primul rând, nu i-ai dat un pic de libertate... Ai sufocat-o un pic. Trebuia să o lași mai liberă, să vină ea la tine. Nu am nimic cu Sabrina, din contră, eu vă susțin. Fii bărbat, Andrei. Las-o un pic, dă-i un pic de timp, nu o mai stresa, nu mai fi așa după ea. Las-o liberă un pic. Dacă o să fie să fie cu tine, o să fie. Dacă nu, poți să fugi tu cât vrei după ea.”, a zis mama lui Perneș.

Mai multe detalii în materialul video de mai jos: