Mireasa 2022, sezon 5. Yana a ajuns la spital și s-a filmat în ambulanță. Ce se întâmplă cu logodnica lui Andrei - VIDEO

În timp ce vorbea cu Andrei, Yana a zis să stea pentru că îi este rău. Apoi a strigat-o pe sora ei și a rugat-o să cheme ajutoare. Ulterior, un filmuleț cu ea în ambulanță a fost difuzat pe plasmă.

Mai târziu, Yana a intrat prin apel video cu Andrei, în timp ce era la spital.

”Sunt mai bine. Sunt la spital. Nu pot să dau comentarii aici despre starea mea de sănătate. Să nu îți faci griji. Am oameni care au grijă de mine. Eu am fost astăzi la Ambasadă, am trimis niște documente și scrisori. Totul e pe bază de stres. Nu vreau ca tu să-ți faci griji. Eu o să fiu bine.”, a zis Yana din spital.

”Acasă o să am eu grijă de tine”, i-a spus Andrei, care i-a transmis că o iubește și că îi este tare dor de ea.

”Pare o cădere de calciu. S-s stresat mult din cauza situației. Mi-aș dori să fiu lângă ea. Ce caut eu aici?!”, a afirmat fiul doamnei Mioara după ce s-a difuzat discuția lor.

Tânărul a explicat că se simte neputincios. ”M-am speriat. De oricine, nu doar de Yana. Nu pot să văd oamenii că sunt bolnavi și în starea în care am văzut-o. Îl văd pe Andrei mai supărat, mai afectat”, a adăugat și doamna Mioara, care a zis că are încredere în faptul că ei vor fi bine.

Yana i-a spus lui Andrei că a făcut analize

În penultima conversație, Yana i-a mai povestit că are probleme de sănătate și că nu se simte prea bine.

”Am fost la medic. Am început să mă uit la costume de miri și sunt foarte drăguțe.... Am văzut modele foarte frumoase și mă gândesc cum ți-ar sta mai bine", a zis Yana de la Mireasa sezon 5.

”Da, Andrei. Mă simt foarte rău. Nu, o să fiu bine. Am făcut mai multe analize și așa”, a explicat Yana. Andrei a rugat-o să nu se întoarcă dacă sănătatea ei nu este ok.

”Avem tot timpul din lume să fim împreună. Mă îngrijorez”, a zis Andrei și logodnica lui l-a asigurat că are totul sub control.