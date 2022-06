Mireasa 2022, sezonul 5. Andrei s-a despărțit de Yana! Decizia este definitivă spune el. Ce s-a întâmplat după emisiune

Ieri, pe final de emisiune, lucrurile s-au precipitat după ce a fost difuzat un material cu Elena și Adrian, care discută despre un concurent pe care gesturile îl trădează în ceea ce o privește pe tânără.

Camerele de luat vedere au surprins o discuție neașteptată între Elena și Adrian. Concurentul susține că un băiat din casa Mireasa se uită insistent la Elena! ”Atunci când nu vorbea cu ea, pomenea numele tău!”, a spus Adrian.

Ce concurent se presupune că o place în secret pe Elena a fost un mister până în ultima clipă, când de pe buzele sale a plecat numele Andrei. La auzul acestor discuții, Yana nu pare să fi fost deloc încântată, iar Andrei nici atât. În timp ce Elena a zis că vrea distanță din partea sa pentru că este într-o relație, Yana intra tot mai mult la bănuială.

Andrei s-a despărțit de Yana! Decizia este definitivă spune el

Yana nu i-a dat crezare lui Andrei și l-a bănuit că îi face ochi dulci Elenei. După o aniversare sărbătorită cu un dans senzual la bară, după o ploaie de săruturi și un te iubesc spus cu patimă, Andrei a luat decizia să se despartă de Yana, care nu i-a ținut deloc partea în fața celor din casă și nu l-a crezut atunci când a spus că nu sunt adevărate bănuielile Elenei și a lui Adrian.

Aici însă discuția este mai profundă și asta pentru că, explică el, atunci când Yanei i s-au adus acuzații extrem de dure la adresa sa, legate de viața personală, de relații, de activitățile sale, Andrei a sta ca u un stâlp, neclintit lângă ea și a crezut-o fără să pună întrebări. În timp ce, la o simplă vorbă dintre doi concurenți, ea alege să îi creadă pe ei și să îl bage la bănuieli. Acesta spune că nu i-a fost alături, lucru care l-a făcut să-și regândească intențiile față de ea.

Cei doi au avut o discuție ușor aprinsă și în emisiune, însă lucrurile par să fi luat o turnură neașteptată, iar la Mireasa, Capriciile iubirii, de la Antena Stars, băiatul vizibil supărat, alături de mama sa care îi împărtășea părerile, a spus că se desparte definitiv de Yana.

“Nu există niciun procent de adevăr. Pentru că voi toți ați văzut, dar și cei de acasă, cât mă interesează pe mine Yana și ce gânduri am eu cu ea, aveam!”

“Nu trebuie să mai aibă”, intervine doamna Mioara.

“Ea ce a făcut? A vorbit cu ei, le-a dat credit lor, eu ce am făcut când s-au auzit lucruri despre ea? Au venit niște lucruri despre tine, niște acuzații, speculații, nu mai contează, eu am preferat să am încredere în omul de lângă mine, să-i dau credit lui și să nu dau curs la persoane. De ce? Pentru că i-am oferit încredere! Asta mi-aș fi dorit și din partea ei. Ea dă curs la nimic! Pe bune, Elena?”, a spus Andrei extrem de supărat.

"A fost o psihologie inversă din partea lui Adrian și a Elenei. Efectiv voi căutați vinovați, nu soluții la relația dintre voi", spune Andrei. Moment în care Elena râde și Yana intervine brusc: "Oprește-te Andrei că tu n-ai înțeles de la ce a pornit toată chestia. Tu n-ai înțeles, cred, nici discuția pe care am avut-o eu cu Elena. Eu am spus că eu am încredere în tine. Eu am vorbit cu tine înainte și ți-am spus că eu am observat unele chestii. Eu nu am pus problema cu încredere în tine, eu am spus că vreau să discut cu tine”.

"Astăzi nu mai suntem un cuplu și de data asta e irevocabil!", spune Andrei. Yana susține că nu a fost deloc înțeleasă și ea și-a dorit doar să poarte o discuție cu Andrei.

INFORMAȚII ÎN CURS DE ACTUALIZARE