Mireasa 2022, sezonul 5. Aron și Elena s-au cunoscut mai bine. Momente de pasiune, departe de ochi celor din jur

Aron și-a promis să nu se mai grăbească, dar și-au promis o relație deschisă și sinceră. S-au ținut în brațe și s-au simțit bine unul în brațele celuilalt. Băiatul a spus că lui i se pare normal să fie atât de afectuos cu o femeie.

Aron și Elena s-au cunoscut mai bine

Elena a spus că se simte specială și că apreciază foarte mult comportamentul lui Aron față de ea. Fata i-a spus și lui Sese că îl place mult și că își dorește un sărut din partea lui Aron.

Tot restul serii și-au spus vorbe dulci sub clar de lună, moment în care i-a oferit un sărut pe obraz. Aron i-a sărutat și el amâna și amândoi își doreau mult să se sărute, dar Elena nu s-a lăsat.

Elena: "Simt atât de multă liniște și pace sufletească."

După ce au văzut imaginile eu ei difuzate în plasmă, au declarat că formează un cuplu și sunt într-o cunoaștere. Bunica Elena a spus că este de acord cu o posibilă relație între cei doi și că fata i-a plăcut încă de când a intrat în casa Mireasa.

Cine este Elena, noua concurentă de la Mireasa

Elena este pasionată de robotică, iar concurenții au aplaudat pasiunea ei deosebită.

„Am 26 de ani, m-am născut în București. Sunt sensibilă, sunt sociabilă, am participat la concursuri de asamblat roboți. De la 19 ani am lucrat ca agent de vânzări. Am avut două relații toxice. A existat și abuz fizic, ne-am lovit unul pe celălalt”.

„Faptul că nu aveam liniște nici în relație și nici cu părinții a fost oribil. Mama mea știe că am avut gânduri suicidale. Mi-ar plăcea ca viitorul meu soț să aibă studii superioare și să-l aibă pe Dumnezeu înăuntrul lui. Dacă intru în casă și-mi place de un băiat care este într-o relație o să fac ce simt eu”, a spus Elena.