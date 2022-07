Mireasa 2022, sezonul 5. Sabrina și Perneș, cele mai noi detalii despre viața lor de cuplu. Ce au dezvăluit într-un live

Sabrina și Perneș au surprins pe toată lumea cu un live pe rețelele de socializare, unde au dezvăluit faptul că sunt fericiți și că viața în cuplu e surâde foarte tare.

Sabrina și Perneș, live-ul în care au devăzluit cum se înțeleg. Ce au mai vorbit cu fanii

Cei doi nu s-au ascuns și au vorbit foarte deschis despre relația lor, fără a se ascunde. Se iubesc și au arătat acest lucru și în live-ul de pe Instagram, unde și Larisa a ținut să intre pentru a vorbit cu ei câteva minute.

Cei doi locuiesc la Cluj și au vorbit despre experiența lor în Casa Mireasa. Iată ce au dezvăluit.

„La Cluj suntem acum. Rămân în Cluj, da. A fost o perioadă de 6 luni destul de puternică, emoțională. Pot să dorm până la cât vreau. Era nasol și faptul că te certai cu alții și te împăcai și apoi veneau live-uri și iar trebuia să discuți despre asta. Afară e cum ne-am imaginat, daor că nu am apucat să mâncăm ce vrem că ne-am luat cu altele. Când am fost la gala finală, când trebuia să spunem jurămintele, amândoi am fost că spunem NU, dar când i-am zis că o să fac tot ce am zis. Surpriza a fost că a făcut ce a simțit și ea. Eu mi-aș dori o fetiță. Ne-am mai contrazis pe lucruri cum le facem în casă. Cu o pisică stăm în casă, una mai diferită”, au spus ei.

Tot în cadrul acestui live de pe rețelele de socializare, Sabrina și Perneș au dezvăluit faptul că au hotărât pe loc să se căsătorească, fiindcă niciunul nu avea acest lucru în plan.

Larisa de la Mireasa, sezonul 5, mesajul de susținere pentru Sabrina și Perneș. Ce a ținut să le transmită

Deși a fost iubită de publicul de acasă, Larisa nu a reușit să creeze o legătură puternică cu niciun bărbat dinn casa Mireasa, iar în cele din urmă a fost eliminată. Aceasta, însă nu a reușit să ajungă la finala sezonului, unde trei cupluri s-au căsătorit, dar a susținut un cuplu de la distanță, scriind un mesaj pe rețelele de socializare.

Din spatele televizorului, Larisa, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 5, i-a susținut pe Sabrina și Perneș, cărora le-a urat casă de piatră. Cei doi nu au reușit să câștige marele premiu, însă cu siguranță iubirea dintre ei este mult mai puternică.

Larisa i-a fotografiat la tv și a publicat pe Instastory o fotografie cu Sabrina și perneș de la marele eveniment la care au avut emoții foarte mari. Cei doi și-au făcut o serie de jurăminte foarte emoționante.