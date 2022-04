Mireasa 2022, sezonul 5. Venirea Inimioarei a generat discuții în rândul fetelor. Ce le-a cerut Giovana colegelor sale de cameră

Inimioara a revenit în casa Mireasa pentru a-l cunoaște mai bine pe Adrian, concurentul care i-a atras atenția încă din prima clipă în show-ul matrimonial. Venirea tinerei a reprezentat un prilej de bucurie pentru unii, dar a generat și câteva tensiuni în rând fetelor.

Giovana și Elena au avut parte de o discuție mai tensionată la doar câteva zile de la sosirea Inimioarei în casă. Iubita lui Sese nu s-a putut abține și le-a făcut o propunere colegelor sale de cameră, care a stârnit replici acide.

Giovana le-a cerut colegelor sale de cameră să elibereze un pat pentru Inimioara

Inimioara și Giovana au legat o relație de prietenie încă din primele zile în casa sezonului 5 Mireasa. La scurt timp de la revenirea concurentei, iubita lui Sese le-a cerut Elenei și Yanei să elibereze un pat în cameră pentru a se muta Inimioara acolo.

Cerința concurentei le-a supărat pe cele două fete, iar replicile acide nu au întârziat să apară.

„Mie nu îmi place modul ăsta de a spune”, a spus Yana, vizibil deranjată.

„Cine e ea, sefa noastră? Nu ne mutăm, nu obligă pe nimeni. Stăm aici. Întrece complet măsura și vezi că sare calul!”, a completat Ina.

După ce a avut o discuție cu Yana și Ina, Elena s-a hotărât să-i spună Giovanei că ele nu se mută din cameră, iar singura soluție ar fi să se mute ea.

„E ok, nicio problemă. Puteți să rămâneți, că o să plecați pe rând și voi”, i-a răspuns iubita lui Sese.

Certurile dintre Ina și Giovana nu au întârziat să apară.

În cele din urmă, Larisa a cedat patul său Inimioarei pentru a se muta în camera Sabrinei.

De ce nu au vrut să se mute Yana, Ina și Elena din cameră

Într-o discuție la Mireasa - Capriciile Iubirii de la Antena Stars, Yana, Ina și Elena au vorbit despre motivul pentru care nu au vrut să se mute din camera în care se afla și Giovana.

„Nu am jucat după năsul ei și asta nu i-a convint”, a răspuns Ina, vizibil deranjată de atitudinea Giovanei.

Cele trei prietene i-au făcut iubitei lui Sese câteva remărci în cadrul emisiunii, care au supărat-o și mai tare pe Giovana.

„Cu Inimioara nu am nimic, cu Larisa mă înțeleg bine, doar Giovana... Toți din casă un ok, doar ea se leagă de noi în direct. Nu înțeleg ce are de câștigat prin chestia asta”, a continuat Ina despre colega sa de cameră.

Întrebată dacă a fost dernjată să se mute din patul în care a stat până acum, Larisa a oferit un răspuns direct și matur: „Eu aș fi stat în patul meu, dar am știu cât de bine se înțeleg Inimioara și Giovana. Nu am vrut să mai apară conflicte, motiv pentru care am decis să mă mut în camera cealaltă”.