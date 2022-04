Mireasa 2022, sezonul 5. Reacția Sabrinei după mesajul transmis de mama sa în ziua de Paște. Ce a dezvăluit concurenta

Sabrina și Perneș se confruntă cu o altă perioadă dificilă în relația lor. Concurenta este nemulțumită de atitudinea iubitului său și nu a ezitat să evidențieze acest aspect în cadrul emisiunii.

Tensiunile au început să își spună cuvântul în cuplul celor doi după ce mama tinerei i-a transmis un mesaj neașteptat și a ținut o pledoarie pentru Perneș. Aceasta a părut deranjată de intervenția telefonică a mamei sale.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Sabrina a început să plângă. Ce a auzit de la Perneș nu i-a picat bine

„Să te mint? Fac bine! Aș avea multe să îți spun, dar e ziua de Paște, da! Atât îți spun, te rog frumos, nu mai sta cu spatele la Perneș. Merită băiatul ăla de lângă tine. Te întreb ceva, dar să nu te superi. Ești într-o relație cu Perneș sau cu Larisa? Ți-am spus tot aici! Perneș poți lupta dacă crezi că ai pentru ce.”, i-a spus femeia fiicei sale, vizibil nemulțumită de gesturile fetei față de iubitul său.

În urma replicilor dintre cele două, Perneș a ținut neapărat să își apere partenera în fața viitoarei soacre, susținând că nu este cazul să o „certe”: „Nu o mai certați. E clar că am pentru ce, doar să nu o mai certați, că mă cert eu cu dumneavoastră, gata.”

„Nu o cert, dar se vede urât de afară”, a mai adăugat femeia.

„Nu contează cum dă de afară, noi știm ce e între noi și noi știm cât ne iubim”, a mai adăugat băiatul.

Cum a reacționat Sabrina la scurt timp de la intervenția telefonică a mamei sale

La o zi de la intervenția telefonică a mamei sale, Sabrina a dezvăluit că își dorea să vorbească cu altcineva de acasă, nu cu mama ei. De asemenea, reacția sa de la Mireasa - Capriciile Iubirii a surprins-o pe Gabriela Cristea, dar și pe iubitul său.

„Eu am zis, nu mi-aș fi dorit să vorbesc cu mama. Aș fi vrut să vorbesc cu mătușa, verișoarele, prietenii. Mătușa este diferită de mama, ca mentalitat. Pe mătușa mea o vadă mai mult decât ca pe o mamă, pentru că acolo am crescut și acolo am văzut ce înseamnă familia, alături de ceilalți verișori ai mei”, a povestit Sabrina, vizibil afectată.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Sabrina a plâns înainte de a intra în live cu publicul. Ce s-a întâmplat

„Nu as vrea să se creadă că nu suport să-i văd pe ceilalți că familiile lor. Pur și simplu, nu îmi pică mie bine. Nu că sunt invidioasă sau geloasă pe familiile celorlalți. În ultimii ani, nu am făcut Paștele în familie, l-am făcut singură. Dacă se poate numi că face ceva, muncesc. Nu înseamnă foarte mult pentru mine chestiile astea”, a mai adăugat ea.

Sabrina a oferit cu greu detalii despre relația pe care o are cu părinții săi și despre Sărbătorile Pascale în familie. Tânăra a ascultat cu interes sfaturile invitaților speciali din platoul show-ului Mireasa - Capriciile Iubirii, iar gândurile nu i-au dat pace în tot acest timp. De asemenea, concurenta și-a abținut cu greu lacrimile.