Mireasa: Confesiuni. Care e cel mai reținut concurent în opinia lui Sergiu: ”S-a abținut mult. Nu spun că e un om fals”

Sergiu de la Mireasa sezonul 8 consideră că unul dintre băieți s-a abținut mult și nu a reacționat cum ar fi făcut-o în mod normal.

Sergiu și Madi sunt protagoniștii episodului 7 Mireasa: Confesiuni sezonul 4. Cei doi au abordat mai multe subiecte, printre care și reacțiile colegilor de competiție.

Care e cel mai reținut concurent în opinia lui Sergiu

Sergiu spune că mai mulți concurenți au fost reținuți în sezonul 8. Iată cine consideră că s-a abținut cel mai mult.

”Ei se cunosc dacă au fost sau nu reali. Pe unii dintre ei i-am perceput reali. Adică au avut și scăpări, poate unii s-au reținut să nu deranjeze sau să nu supere pe alte persoane din jur. Eu dacă am avut anumite scăpări mi-am asumat. Cum sunt acasă, așa am fost și-n casa Mireasa, chiar dacă am fost poate catalogat greșit sau mă rog. Mă refer la reacțiile mele, poate o dată am fost nervos, poate o dată am înjurat, poate o dată mi-am ieșit din fire, nu m-am abținut. Dacă am avut anumite stări, le-am dat pe față. Adică nu m-am dus în baie sau să mă enervez. Dacă m-am enervat, m-am enervat atunci pe moment.”, a spus Sergiu.

Despre cei care sunt reținuți nu consideră că sunt falși. ”Din punctul meu de vedere, au considerat că sunt la televizor și trebuie să aibă un limbaj adecvat. Eu am vrut să spun că am uitat oarecum că sunt la televizor. Dacă am avut o stare să înjur, am înjurat. Nu m-am abținut. Cel mai mult s-a abținut Daniel pentru că el a avut o ieșire atunci când s-a enervat pe Liviu și a spus pentru că el nu poate să aibă reacțiile astea la tv, dar afară dacă era cu Liviu avea ieșirile astea mult mai devreme. Nu spun că e un om fals, doar că a avut anumite reacții la care s-a abținut”.

Când vor fi disponbile în AntenaPLAY interviurile Mireasa: Confesiuni

Acest sezon de Mireasa: Confesiuni va fi compus din 11 interviuri. Prezentatoarele, finaliștii sezonului 8, dar și alți concurenți vor vorbi în cadrul interviurilor.

După interviurile cu cele două prezentatoare, următoarele episoade se vor lansa pe: 28 decembrie, 30 decembrie, 1 ianuarie, 4 ianuarie, 6 ianuarie, 8 ianuarie, 11 ianuarie, 15 ianuarie și 18 ianuarie.

În cadrul interviurilor - confesiuni, tinerii fac declarații exclusive despre experiența trăită în casa Mireasa, dar și despre schimbările care au apărut în viața lor de când au părăsit competiția matrimonială de la Antena 1. De asemenea, finaliștii sezonului 8 își exprimă părerea la cald despre rezultatul publicului.

