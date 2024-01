Mireasa: Confesiuni. Ce gest spune Daria că a făcut Ioana față de ea, chiar înainte de finală. Ce nu au surprins camerele

Daria a povestit un moment care ar fi avut loc între ea și Ioana chiar înainte să intre în platou, în finala sezonului 8 Mireasa. Ce discuție a purtat fetele care au fost la cuțite, pe parcursul competiției.

Invitați la Mireasa: Confesiuni, Daria și Adrian au dat cărțile pe față. Cei doi au vorbit fără perdea despre atipatiile pe care le-au avut în casă. Mai mult, fata a povestit o discuție dintre ea și Ioana desfășurată chiar înainte de finala sezonului 8 Mireasa, care nu a fost surprinză de camerele de filmat.

Ce gest ar fi făcut Ioana față de Daria, chiar înainte să intre în platou, în fianla sezonului 8 Mireasa

Întrebați dacă mai este ceva ce vor să lămurească acum, după ce au ieșit din casă, tinerii ai mărturisit și detalii din spatele camerelor de filmat.

„Eu, personal, nu am nimic cu Sergiu. Dacă vreodată voi judeca ceva, voi judeca fix ce scoate el pe gură. Dar în sentimentele lui, viața lui, nu o să mă bag niciodată. Și când am avut discuția cu el, am avut-o pe ceea ce știu, nu pe speculații. El știe”, a ținut să spună Adrian.

La rândul ei, Daria a explicat că în cazul ei toate socotelile au fost închise. Fata a explicat că de fiecare dată când a avut ceva de spus, i-a spus persoanei respective în față și a recunoscut că cea care i-a fost cea mai antipatică în casa Mireasa a fost Ioana.

Iubita lui Adrian a dezvăluit și de ce a fost atât de pornită pe Ioana: „Nu suportam să îi văd acțiunile. Când era camera dădea bine, când nu era cameră, nici nu te saluta. Dacă cineva avea necaz, acolo era”.

În plus, Daria a povestit o interacțiune dintre ea și Ioana care ar fi avut loc chiar înainte să intre în platou, în finala sezonului 8 Mireasa.

„În gală, când eram acolo până să intrăm în finală, a venit peste mine în baie și mi-a zis că ea își cere scuze pentru tot, că ea nu are nimic cu mine și că eu îi sunt foarte dragă. Că i-ar plăcea să păstrăm legătura în continuare și că nu a vrut să îmi asta în casă pentru că i-a fost frică să nu o critic că face asta de dragul camerelor”, i-ar fi spus câștigătoarea sezonului 8 Mireasa.

Cu toate acestea, Daria susține că nu a crezut în gestul ei și că cel mai probabil a apelat la această strategie pentru că „o macină gândul că știe că nu o plac și nu o suport”.

Când vor fi disponbile în AntenaPLAY interviurile Mireasa: Confesiuni

Acest sezon de Mireasa: Confesiuni va fi compus din 11 interviuri. Prezentatoarele, finaliștii sezonului 8, dar și alți concurenți vor vorbi în cadrul interviurilor.

După interviurile cu cele două prezentatoare, următoarele episoade se vor lansa pe: 28 decembrie, 30 decembrie, 1 ianuarie, 4 ianuarie, 6 ianuarie, 8 ianuarie, 11 ianuarie, 15 ianuarie și 18 ianuarie.

În cadrul interviurilor - confesiuni, tinerii fac declarații exclusive despre experiența trăită în casa Mireasa, dar și despre schimbările care au apărut în viața lor de când au părăsit competiția matrimonială de la Antena 1. De asemenea, finaliștii sezonului 8 își exprimă părerea la cald despre rezultatul publicului.

