Mireasa: Confesiuni. Ce părere are Zain despre căsătoria ”fratelui” Antonio cu Maria. A dezvăluit o discuție dintre ei

Zain spune că se aștepta ca Antonio să se căsătorească cu Maria. El a afirmat că ”fratele” i-a dezvăluit o discuție în urma căreia a realizat că Maria e potrivită pentru el.

La Mireasa: Confesiuni, Zain a povestit o discuție dintre el și Antonio despre Maria. Iată ce i-a spus acesta în momentul în care a realizat că Maria îi va deveni soție.

Citește și: Mireasa: Confesiuni. Cel mai antipatic concurent în viziunea Denisei și a lui Zain. Pe cine a numit concurenta: ”E alt om”

Ce părere are Zain despre căsătoria ”fratelui” Antonio cu Maria. A dezvăluit o discuție dintre ei

”Te așteptai ca Antonio să se căsătorească cu Maria?”, a fost întrebarea pe care Andreea Primera i-a adresat-o lui Zain.

”Da, mă așteptam să se căsătorească. El a intrat pentru că își căuta soție. Mai mult ca mine. Am văzut asta că am stat cu el în casă, am văzut că era mai pregătit decât mine. În tot. E viața lui mai ușoară și tot. El simte că Maria e pentru el, când a despărțit cu Maria și a fost la Giulia sau la Anemona, a zis Maria ceva. A vorbit cu Maria ceva și a venit la mine. A zis: ”Zain, eu simt când am vorbit cu Maria, a spus faci ce vrei tu și tu te întorci la mine. Așa am simțit eu, am simțit-o ca soție. Cum eu am fost cu fete, am făcut, am prostit, dar ea mă așteaptă. Așa am simțit eu.”. Așa a spus Antonio, fix. Și e adevărat”, a afirmat Zain.

Citește și: Mireasa Confesiuni. Formează Zain și Denisa un cuplu? Cei doi spun adevărul despre relația lor

El crede că Maria i-a dat siguranță lui Antonio când i-a spus că poate face ce vrea și ea îl așteaptă. ”Pentru ce a vorbit ea cu el a zis că e cea mai bună pentru el. Așa din orgoliul ei și după aia s-a întâmplat așa.”, a mai adăugat concurentul de la Mireasa sezonul 7.

Denisa a zis că nu ar fi făcut ca Maria: ”Eu nu aș fi fost în situația Mariei. Eu nu aș fi ajuns nici măcar până la episodul cu burlăcia. Eu îmi doresc un bărbat hotărât de la început până la sfârșit.”

Un nou sezon Mireasa: Confesiuni, disponibil pe AntenaPLAY

Mireasa: Confesiuni, seria exclusivă a platformei AntenaPLAY, continuă cu un nou sezon, cel de al treilea, ce îi va avea protagoniști pe concurenții tăi favoriți din cele șapte sezoane Mireasa.

Săptămânal vor fi lansate două interviuri, iar primul poate fi urmărit începând cu data de 11 iulie 2023 pe canalul exclusiv dedicat emisiunii de pe platforma AntenaPLAY.

În cadrul interviurilor- confesiuni, tinerii fac declarații exclusive despre experiența trăită în casa Mireasa, dar și despre schimbările care au apărut în viața lor de când au părăsit competiția matrimonială de la Antena 1.

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 7 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!

Citește și: Mireasa sezonul 2. Cum arată acum Ștefania, fosta iubită a lui Mihai. Cât de schimbată este