Mireasa: Confesiuni. Cel mai antipatic concurent în viziunea Denisei și a lui Zain. Pe cine a numit concurenta: ”E alt om”

Denisa și Zain au spus care este cel mai antipatic concurent din sezonul 7 în viziunea lor. În timp ce tânăra a numit un băiat, Zain s-a abținut.

Denisa și Zain au participat împreună la cel mai nou episod Mireasa: Confesiuni. Cei doi tineri au fost invitați împreună pentru că în mediul online circula zvonul că ar forma un cuplu. Despre acest subiect am scris AICI.

Cel mai antipatic concurent în viziunea Denisei și a lui Zain. Pe cine a numit concurenta: ”E alt om”

Întrebați cine este cel mai antipatic concurent din sezonul 7 Mireasa, Denisa și Zain au oferit următoarele răspunsuri.

”Inițial Macarie, dar după ce am ieșit din casă nu am avut nicio problemă. Este alt om. Exact cum am spus, dacă nu e camera pe el sau să-l filmeze cineva, eventual să-și facă vreun video singur, e alt om. Nu spun că e cel mai bun om sau cel mai bun prieten al meu. Nu, clar are foarte multe chestii pe care le avea și în emisiune, că vorbește mult și prost. În rest chiar poți conversa cu el, ceea ce nu reușeam în casă. I se părea că toată lumea e un personaj, toată lumea îi vrea răul...”, a zis Denisa.

”N-am avut probleme cu nimeni. Nu sunt diplomat acum. Am stat două luni și nu am avut problemă cu absolut nimeni. Nu am fost așa, nu suport...”, a afirmat și Zain.

Fostul concurent de la Mireasa sezonul 7 a afirmat că inițial nu s-a înțeles bine cu Vlad. ”Dar niciodată nu am gândit să elimin pe Vlad. După a fost totul ok. În rest nu am avut probleme cu nimeni.”, a mai adăugat el.

Un nou sezon Mireasa: Confesiuni, disponibil pe AntenaPLAY

Mireasa: Confesiuni, seria exclusivă a platformei AntenaPLAY, continuă cu un nou sezon, cel de al treilea, ce îi va avea protagoniști pe concurenții tăi favoriți din cele șapte sezoane Mireasa.

Săptămânal vor fi lansate două interviuri, iar primul poate fi urmărit începând cu data de 11 iulie 2023 pe canalul exclusiv dedicat emisiunii de pe platforma AntenaPLAY.

În cadrul interviurilor- confesiuni, tinerii fac declarații exclusive despre experiența trăită în casa Mireasa, dar și despre schimbările care au apărut în viața lor de când au părăsit competiția matrimonială de la Antena 1.

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY.