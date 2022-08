Mireasa: Confesiuni. Claudia spune că a întâlnit-o pe mama adoptivă a lui Mihai la mare. Ce i-a zis a făcut-o să plece

Mihai a plăcut-o pe Claudia la începutul competiției. Acesta a curtat-o și a părut că fata îi răspunde. Totuși, ea s-a retras și l-a anunțat că nu sunt pe aceeași lungime de undă.

Au apărut o mulțime de discuții și Ștefania, cea care avea să aibă o relație cu Mihai, a criticat-o pentru că i-ar fi dat speranțe băiatului, deși nu își dorea nimic cu el.

În emisiunea Mireasa: Confesiuni, Claudia a spus că Mihai nu era genul ei și că, într-adevăr, exista și o diferență mare de înălțime.

Citește și: Mireasa: Confesiuni. Ce discuție au avut Maria și Liviu la notar, înainte să semneze actele de divorț. Ce a întrebat-o tânărul

Claudia spune că s-a întâlnit cu mama lui Mihai

Vara, Claudia a petrecut mult timp pe litoralul românesc. Aceasta spune că în una dintre zile a întâlnit-o pe mama lui Mihai, care i-ar fi spus că a făcut o alegere bună.

”Nu era genul meu de băiat. Era, într-adevăr, foarte înalt pentru mine. De când m-am despărțit de Mireasa, să zic așa, au început să-mi placă băieții foarte înalți. (...) Nu am regretat că nu i-am dat o șansă. Să vă spun, după ce am ieșit de la Mireasa, la fel, am mers la mare și m-am întâlnit cu mama lui Mihai, cea care l-a crescut pe Mihai. Mi-a spus că am făcut o alegere bună. Ce a vrut să zică de aici nu știu, m-am panicat și m-am retras. I-am spus: ”sarut-mâna, mulțumesc frumos” și am plecat. Mi-a spus ”Eu sunt mama lui Mihai” și am rămas așa. Nu știu ce a vrut să spună. Poate s-a referit la fosta relație, habar nu am.”, a povestit Claudia.

Despre Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 5 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial.

Tot ce vrei e să dai PLAY!