Mireasa: Confesiuni. Ce discuție au avut Maria și Liviu la notar, înainte să semneze actele de divorț. Ce a întrebat-o tânărul

”S-a finalizat divorțul între timp, a fost pe cale amiabilă. S-a rezolvat în 30 de zile. De fapt, nu. Prima oară am depus actele, pe urmă nu a putut ea ajunge. Am băgat din nou actele și după aceea a putut ajunge și ea și am finalizat. Adică după vreo două luni.”, a povestit Liviu Olteanu.

Ce discuție au avut Maria și Liviu înainte să semneze actele de divorț

Andreea, gazda emisiunii Mireasa: Confesiuni, l-a întrebat dacă i-a spus ceva în ziua divorțului.

”Sincer, am căutat o conversație. Chiar am căutat să o întorc puțin. Am întrebat-o dacă e ok, dacă semnez, e ok ce facem?!. Mi-a răspuns: ”categoric că da, e ok”. Am încercat să vorbesc cu ea, să văd dacă se mai poate ceva schimba, orice, să văd ce își dorește cu adevărat”, a mai adăugat fostul soț al Mariei.

Citește și: Mireasa: Confesiuni. Andra Nicolin, dezvăluiri despre despărțirea de Armando. De ce au ajuns să se separe

El a spus că la ultima lor apariție televizată încă o mai iubea pe Maria. ”La momentul acela cred că exista iubire. Pentru mine rămâne o fată specială, mereu va fi o fată specială. Nu știu dacă mai există iubire, dar o voi aprecia mereu”, a mai afirmat Liviu Olteanu.

Mai multe detalii în interviul integral cu Liviu Olteanu la Mireasa: Confesiuni. Materialul poate fi urmărit AICI.

Povestea cupului Liviu și Maria. Cum au ajuns să se iubească

Maria a apărut rapid în vizorul lui Liviu și i-a stârnit interesul. Pentru că Liviu era dezinvolt și față de alte fete din casă, au apărut și primele gelozii dintre ei, dar Maria simțea că îl vrea și mai tare. Liniștea lor s-a spulberat după ce a intrat Bogdan în casă.

Jocul de-a șoarele și pisica dicta circumspecție, iar sfaturile mamei lui Liviu și acuzațiile care au venit la adresa lui Liviu au stârnit multe certuri între cei doi. De aici și până la discuții aprinse nu a mai fost decât un pas. Maria nu mai știa ce să facă și de multe ori și-au spus adio.

Maria chiar a plecat din casa Mireasa, dar Liviu a plecat după ea. A mers la hotel și a cerut-o în căsătorie. Maria spune că cel mai greu moment pentru ea a fost plecarea, dar au durut și acuzațiile fostei soții. Liviu a explicat că cel mai rău i-a fost atunci când Maria a plecat din casă.

Cei doi s-au cununat civil în Finala Mireasa, însă s-au despărțit la scurt timp după ce au intrat în posesia marelui premiu. De vină, au susținut ei, erau neînțelegerile și comportamentul agresiv al lui Liviu. Acesta a negat că și-ar fi agresat soția.

Despre Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 5 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial.

Tot ce vrei e să dai PLAY!