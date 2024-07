Mireasa: Confesiuni cu Adriana și Khaled. Ce au spus foștii concurenți despre viețile lor amoroase. Au mers împreună la interviu

Adriana și Khaled au participat împreună la interviul de la Mireasa: Confesiuni. Cei doi au povestit că sunt prieteni foarte buni. Cei doi au precizat că în prezent nu au parteneri.

Vezi episodul 9 din sezonul 5 Mireasa: Confesiuni AICI. Episodul cu Adriana și Khaled este exclusiv și integral în AntenaPLAY.

Adriana și Khaled au precizat că la momentul acordării interviului de la Mireasa: Confesiuni nu au iubiți.

„Eu imediat cum am ieșit am preferat să stau o săptămână singură, după mi-am dat toate examenele la master, am fost la mare cu Eliza. Cu Eliza de când eram în casă mă înețelegem bine. De acolo imediat cum am ieșit am discutat cu ea. Nu avem iubiți. Am fost doar noi două burlăcițe într-o vacanță”, a povestit Adriana. „Khaled m-a mai invitat în vacanțe. Dar l-am refuzat, nu puteam să mă duc”, a mai spus fata.

Adriana și Khaled spun că au rămas prieteni după participarea la Mireasa

„Să înțeleagă toată lumea: eu cu Adriana ne înțelegem foarte bine, vorbim, bârfim, disuctăm. Eu vorbesc despre toate cu Andrada și Adriana. Suntem prieteni, ne tachinăm, dar ne înțelegem foarte bine. E un câștig”, a spus Khaled.

„De când eram în casa Mireasa ne înțelegeam bine amândoi. Eram gând la gând”, a completat Adriana.

„Da, sunt singur. Nu e chestia că nu am rueșit (n.r. să-și facă o relație), dar nu mă grăbesc. Eu sunt într-o situație în care trebuie să găsesc pe cineva potrivit pentur mine și pentru copilul meu. Sunt mult mai selectiv”, a spus Khaled.

Întrebată ce partener își dorește, fata a spus că vrea pe cineva matur, care știe ce-și dorește și care nu e „băiatul mamei”. „Ea dorește un Khaled mai înalt și fără copil”, a spus Khaled.

Adriana și Khaled au spus că au o frumoasă prietenie.

Khaled a precizat că nu a căutat-o pe Laura după emisiune, însă ar fi deschis și pentru o prietenie dacă ea își dorește și îl caută.

"Mireasa: Confesiuni", seria exclusivă AntenaPLAY, continuă cu sezonul 5, care îi va avea protagoniști pe concurenții Mireasa

Producția care se vede exclusiv în AntenaPLAY a debutat miercuri, 17 iulie 2024, cu marii câștigători.

Păreri pe care nu și le-au exprimat până acum, situații incitante și răsturănri de situație, toate aceste subiecte se vor regăsi în interviurile "Mireasa: Confesiuni".

Acest sezon de "Mireasa: Confesiuni" va fi compus din mai multe interviuri, difuzate săptămânal în platformă.

În cadrul interviurilor - confesiuni, tinerii vor face declarații exclusive despre experiența trăită în casa Mireasa, dar și despre schimbările care au apărut în viața lor de când au părăsit competiția matrimonială de la Antena 1. De asemenea, finaliștii sezonului 9 își vor exprima părerea la cald despre rezultatul votului publicului.

"Mireasa: Confesiuni" este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Așadar, pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți! Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!