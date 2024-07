Mireasa: Confesiuni cu Laura și Albert. Ce spun cei doi despre relațiile și cunoașterile pe care le-au avut în emisiune

Laura și Albert au fost protagoniștii episodului 4 de la Mireasa: Confesiuni. Cei doi au vorbit deschis despre ceea ce au simțit și ceea ce au făcut în raport cu alți concurenți.

În episodul 4 de Mireasa: Confesiuni Laura și Albert au vorbit despre parcurusul lor în sezonul 9 Mireasa. După ce au ieșit din casa Mireasa, cei doi au primit mesaje de la admiratori, însă atât Laura cât și Albert spun că nu-și doresc o relație în viitorul foarte apropiat.

„Da, mi-a plăcut de ea”. Albert, adevărul despre interacțiunile cu fetele din sezonul 9 Mireasa. Cum a răspuns, întrebat dacă a rămas cu gândul la Andrada

Întrebat dacă i-a rămas gândul la Andrada, Albert a răspuns că, deși fizic e frumoasă, nu e potrivită pentru el.

„Eu la început am vrut să le cunosc pe toate. Asta era ideea, să vedem cu cine suntem compatibili. Fizic, Andrada era frumoasă. Dar le-am văzut pe Andrada și Antonia cum sunt și mi-am dat seama că nu erau pentru mine. Le-am văzut și pe ele cum sunt. Mi-am dat seama pe moment că nu sunt ceea ce-mi doresc eu la femeia de lângă mine. Le-am văzut cum au reacționat, cum se certau între ele. Nu era caracterul ăla de fată potrivit pentru mine. Nu am niciun regret. În ceea ce privește această parte a vieții mele în această emisiune nu regret. Cu Maria ce a fost? Păi nu se știe? Am avut și noi o cunoaștere. Da, mi-a plăcut de ea. Până a venit băiatul acesta, Ștefan! Am văzut din partea ei o ușoară retragere de la cunoașterea pe care o avea cu mine și mi-am dat seama că nu e cee ace-mi doresc. S-a văzut și pe parcrus că s-a dus de el. De ce am ales să mă sărut cu Maria când camerele nu erau pe noi? Așa a fost!”, a spus Albert.

„Din relația cu Cristian am învățat că trebuie să fiu pe picioarele mele, să nu mă las dusă de val și să fiu naivă. Cristian m-a atras fizic. După, caracterul… nu! M-am gândit la tot ce s-a întâmplat și aș fi preferat d ela mine să stau cumva puțin în spate și să privesc fiecare caracter”, a spus Laura.

Cum a răspuns Laura, întrebată dacă crede că Delia s-a apropait de ea pentru voturile susținătorilor. În ce relație sunt cele două acum

Despre faptul că fanii Mireasa au speculat că Delia s-a apropiat de ea pentru voturile susținătorilor ei, Laura a spus:

„Nu avea cum să fie o strategie din partea ei, pentru că noi ne-am apropiat înainte ca eu să fiu mireasa săptămânii. Cred că nici măcar nu eram în top. Am sprijinit-o din tot sufletul. Când am auzit câștigătorii sunt Liviu și Delia m-am bucurat foarte mult. Cred că Liviu e potrivit pentru Delia. Au scos unul de la altul ce e mai frumos”.

