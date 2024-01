Mireasa: Confesiuni. E sau nu Andrei concurent în sezonul 9? Băiatul a lămurit misterul

Andrei a spus dacă se numără sau printre noii concurenți din sezonul 9 Mireasa. Acesta a elucidat misterul în cel mai recent episod Mireasa: Confesiuni.

Când a fost eliminat de la Mireasa, Simona Gherghe i-a lansat lui Andrei invitația de a se înscrie în următorul sezon al show-ului matrimonial, cel cu numărul nouă.

Acesta a promis că se gândește și, în cel mai recent episod de la Mireasa: Confesiuni, a comunicat decizia.

E sau nu Andrei concurent în sezonul 9? Băiatul a răspuns la întrebarea de pe buzele tuturor

Andrei a fost întrebat de către Andreea Primera dacă se va întoarce în casa Mireasa și el a oferit un răspuns concret.

”M-am gândit și nu vreau să mă mai întorc. A fost suficient cât a fost experiența. Am trăit-o. Nu mai am curiozitatea. Poate fi diferit, dar, din nou, este o tombolă. De data asta nu sunt dispus să risc. Am trăit experiența și rămân la felul în care... Consider că am văzut ce era de văzut. Nu că nu mi-a plăcut, mi-a plăcut, dar nu mă văd să o mai trăiesc din nou și mai ales la un interval atât de mare de timp”, a zis Andrei la Mireasa: Confesiuni.

Când începe sezonul 9 Mireasa. Data când Simona Gherghe îi prezintă pe noii concurenți

O nouă serie de concurenți se pregătesc să înceapă una dintre cele mai frumoase experiențe: Mireasa. Din 22 ianuarie 2024, fetele și băieții vor păși în casa Mireasa, ascultându-și ritmul inimii, pentru a își găsi iubirea.

”De 8 sezoane, în casa Mireasa se scriu cele mai frumoase povești de dragoste. Fiecare pereche a spus ”da” iubirii în ritmul ei, în ritmul inimii. În sezonul al 9-lea, luăm pulsul sentimentelor și ascultăm ritmul iubirii. În 2024, ascultă-ți inima. Abia aștept să ne vedem. Începe Mireasa în ritmul inimii, pe 22 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY.”, a spus Simona Gherghe.

Astfel, din 22 ianuarie, vom cunoaște noii concurenți Mireasa, cu poveștile lor de viață și aspirațiile. Alături de ei vor fi, desigur, și mamele băieților care îi vor ajuta să facă cele mai bune alegeri.

