Mireasa: Confesiuni episodul 5. Cum s-a schimbat relația lui Ion cu Raluca după ce au ieșit din competiție

Ion și Raluca de la Mireasa sezon 4 formează unul dintre cele mai iubite cupluri formate în competiția matrimonială de la Antena 1.

Cei doi tineri au avut o relație tumultoasă și, după ce au realizat că sunt făcuți unul pentru altul, s-au cununat în Finala sezonului 4 Mireasa.

De atunci sunt de nedespărțit, în ciuda dificultăților pe care le-au întâmpinat în ultimele luni. Mai multe detalii în rândurile următoare.

Cum s-a schimbat relația dintre Ion și Raluca de la Mireasa sezon 4

În interviul pentru show-ul Mireasa: Confesiuni, Ion și Raluca au făcut declarații despre relația lor.

”Suntem chiar foarte bine. Acum avem planuri mari, vrem să ne facem o casă, să ne și căsătorim religios. Din ce în ce mai bine”, a zis Raluca atunci când Andreea i-a întrebat cum e relația lor în prezent.

În acest timp, Ion se abținea și zâmbea pe sub mustăți. ”Asta e varianta bună. Și varianta reală, frate, de când am ieșit din casă au fost fel și fel de clinciuri, fel și fel de discuții. Că ea pleacă, că vreau eu să plec, că stai, că o fi, că o împărți. Înainte să zică oricine ceva sau să gândească ceva, prin treburile astea trec absolut toate cuplurile. Și nu, nu e doar roz.

Am discuții cu ea sau ea are discuții cu mine de la cine a mutat oglinda retrovizoare în mașină, de ce sunt chiloții mei pe jos sau ciorapii mei în pat, cu toate că nu au ce căuta acolo. Ca și cuplu, eu consider că ne-am sudat în adevăratul sens al cuvântului. Pentru mine ”sudare” nu înseamnă să vii și să zici ”mamă, ce bine ne înțelegem, ce mult ne iubim”, că nu e chiar așa. Noi ne înțelegem bine, dar nu 100% în timp.

Avem momente când nu ne înțelegem. Sudarea asta a însemnat mai mult să trecem peste aceste momente. Eu am învățat lucruri despre ea pe care nu le mai fac, ea a învățat despre mine. Una e ce trăiești acolo în casă, alta când ești doar tu cu tine, la tine în casă și nu mai sunt ochii ațintiți asupra ta.”, a povestit Ion.

Mai multe detalii în interviul integral cu Raluca și Ion de la Mireasa: Confesiuni.

