Mireasa: Confesiuni episodul 4. E singură sau are pe cineva? Nora a vorbit deschis despre viața ei amoroasă

Nora a plecat din casa Mireasa sezon 5 din cauza problemelor medicale. Deși era activă o cursă pentru eliminarea ei, după ce și-a exprimat dorința de a pleca, ea a părăsit competiția mai devreme.

A avut nevoie de timp pentru a se recupera și medicii au diagnosticat-o cu spasmofilie. De la ieșirea ei, s-a spus că formează un cuplu cu Robert. Cei doi au dezmințit informația. Acum, Nora a vorbit deschis despre viața ei amoroasă.

Are sau nu Nora iubit?! Cum a răspuns la Mireasa: Confesiuni episod 4

”Din câte știi foarte bine, două luni de zile doar la medici am fost. Trebuia să mă recuperez. Am făcut tratament pentru spasmofilie. Am umblat la psiholog de două ori pe săptămână, la psihiatru o dată pe săptămână. Nu simțeam că am nevoie de cineva lângă mine. Pe primul loc m-am pus pe mine, să mă fac bine cu sănătatea, să se poată bucura familia și oamenii din jur de mine și de prezența mea.

Să trec prin perioada asta grea și nu simțeam nevoia de un iubit, nici nu voiam să se apropie absolut nimeni de mine pentru că nu îmi doresc o persoană lângă mine, să fie doar un pansament, să trec printr-o perioadă grea cauzată de mine și de fostul meu iubit. Nu, nu-mi doresc să distrug pe cineva, să mă folosesc de cineva. Acum pot să zic că mă simt vindecată.

Nici în momentul de față nu sunt sigură că aș permite cuiva să se apropie de mine, să-mi devină iubit. Nu zic niciodată niciodată.”, a declarat Nora la Mireasa: Confesiuni, un proiect exclusiv AntenaPlay.

