Mireasa: Confesiuni. Madi aruncă bomba! Spune că Marius și una dintre fete se cunosc din afara casei: ”E îndrăgostită de el”

Madi a făcut o dezvăluire surprinzătoare la Mireasa: Confesiuni. Tânăra spune că Andreea și Marius se cunosc de doi ani.

Ba mai mult, conform declarațiilor făcute de soția lui Sergiu, Andreea ar fi foarte îndrăgostită de Marius.

Madi aruncă bomba! Spune că Marius și una dintre fete se cunosc din afara casei: ”E îndrăgostită de el”

Întrebată dacă vrea să mai vorbească despre vreun subiect, în finalul episodului 7 Mireasa: Confesiuni sezonul 4, Madi a ținut să puncteze un lucru.

Ea spune că Marius și Andreea se cunosc de doi ani, din afara casei Mireasa, și că tânăra e foarte îndrăgostită de soțul Ioanei.

”Ieșind afară și având acces la telefoane, am văzut multe lucruri, multe chestii care nu se știau. Probabil dacă se știau atunci, toată lumea își schimba părerea. Mă refer la anumite persoane, despre Andreea și despre Marius. Nu am avut niciun conflict cu niciunul în casă, dacă se știa chestia asta, toată lumea își schimba părerea. Ei s-ar fi cunoscut afară de doi ani de zile. Am niște surse, circulă peste tot. Atât pot să spun. Nu poate fi doar o bârfă, nu pot să spun sursa respectivă. Sursa poate fi chiar ea.”, a zis Madi.

Ea nu a vrut să spună de unde știe, însă Sergiu a afirmat că este vorba despre cineva foarte apropiat Andreei. ”Nu știu dacă au avut o relație, dar știu că Andreea este foarte îndrăgostită de Marius și se cunoșteau de doi ani. Asta m-a dezamăgit. În casă părea o persoană destul de rezervată, destul de ok, iar când ieși afară să auzi anumite chestii și din surse sigure...”, a mai precizat Madi.

