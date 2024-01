Mireasa: Confesiuni. ”M-a deranjat că au câștigat Ioana și Marius”. Sergiu explică de ce a plecat acasă după Finală

În episodul 7 Mireasa Confesiuni, protagoniștii Madi și Sergiu, au vorbit despre Ioana și Marius, câștigătorii sezonului 8.

În Marea Finală a sezonului 8 Mireasa, Sergiu și Madi s-au clasat pe locul 3 în preferințele publicului. Pe locul secund au fost Ana și Daniel, iar câștigătorii Ioana și Marius.

”M-a deranjat că au câștigat Ioana și Marius”. Sergiu explică de ce a plecat acasă după Finală

În timp ce pe Ioana au văzut-o sinceră, Madi și Sergiu au o altă părere despre Marius. Cei doi au explicat și de ce au refuzat să participe la Mireasa: Confesiuni imediat după Marea Finală.

”În timpul finalei, mi s-a spus că am avut o față, ca și cum am fost deranjat de topul făcut. În primul rând, fața pe care am făcut-o eu a fost că nu am înțeles topul pentru că în spatele nostru era bandul cu muzică și cu plecarea au fost ai mei, am avut anumite discuții cu sora mea și cu Alexandra. Au spus că nu mai are rost să stau. Atunci am luat decizia să plecăm acasă.”, a spus Sergiu.

Întrebat dacă a fost deranjat de faptul că Ioana și Marius au fost mirii sezonului, el a răspuns: „Sincer să fiu, m-a deranjat. Din punctul meu de vedere, nu știu dacă ei meritau, dar din moment ce susținătorii lor i-au votat pe ei fiind câștigători, da, pot să zic chestia asta. Toată lumea ne asaltează cu mesaje referitor la ei. Asta le-am spus și susținătorilor noștri, probabil ei au avut mai multă susținere decât noi.”

Madi spune că Ioana și Marius meritau să câștige pentru că fata a îndurat mai multe, însă, ”din alt punct de vedere consider că nu pentru că una e să stai două luni în casă, una e să stai patru. Treci prin mult mai multe lucruri și asta s-a speculat și pe internet. Multă lume s-a supărat că au fost câștigători doi oameni care au avut o lună sau două de relație”.

Sergiu e de acord cu faptul că Ioana a trecut prin momente dificile în competiție: ”A avut să aleagă din mai mulți băieți și cred că s-a îndrăgostit de Marius, dar în privința lui nu știu ce să cred. De multe ori, el avea o părere despre Ioana în casă, iar de fiecare dată când primea o scrisoare, atitudinea lui se schimba. Asta a văzut și Ioana înainte de Marea Finală. Era vorba că Ioana a plâns când a plecat Andy și el o vorbea foarte urât pe Ioana și că el nu acceptă așa ceva. Duminică a primit o scrisoare, ideile lui s-au schimbat radical”.

Interviul integral poate fi urmărit în AntenaPLAY.

Când vor fi disponbile în AntenaPLAY interviurile Mireasa: Confesiuni

Acest sezon de Mireasa: Confesiuni va fi compus din 11 interviuri. Prezentatoarele, finaliștii sezonului 8, dar și alți concurenți vor vorbi în cadrul interviurilor.

După interviurile cu cele două prezentatoare, următoarele episoade se vor lansa pe: 28 decembrie, 30 decembrie, 1 ianuarie, 4 ianuarie, 6 ianuarie, 8 ianuarie, 11 ianuarie, 15 ianuarie și 18 ianuarie.

În cadrul interviurilor - confesiuni, tinerii fac declarații exclusive despre experiența trăită în casa Mireasa, dar și despre schimbările care au apărut în viața lor de când au părăsit competiția matrimonială de la Antena 1. De asemenea, finaliștii sezonului 8 își exprimă părerea la cald despre rezultatul publicului.

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți! Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!