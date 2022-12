Mireasa Confesiuni. Raluca și Alex, dezvăluiri din vacanța în care s-au logodit: ”Înseamnă că te-a dat pe spate”

”Din punctul de vedere al relației, suntem compatibili 100%.”, a zis Raluca. Alex a completat: ”Din toate punctele de vedere”.

Întrebați ce reprezintă acești 100%, băiatul a afirmat: ”Pentru mine, 100% reprezintă ca femeia de lângă mine să se simtă liberă, liberă să facă tot ceea ce simte.”

Raluca și Alex, dezvăluiri din vacanța în care s-au logodit: ”Înseamnă că te-a dat pe spate”

Raluca: ”În casa Mireasa, sunt unele lucru interzise. La intimitate mă refer cu 100%. Așa sigur, nu suntem 100% pentru că eu sunt mai rațională, el este mai visător.

Automat știind că amândoi putem ajunge la o jumătate, eu să accept lucrurile pe care el le face și să mă bucur de ele, la fel și el ar putea să nu mai facă lucruri atât de impresionante...sau poate să le facă și mă obișnuiește așa, cine știe.

Da, m-a dat pe spate. Din punctul meu de vedere contează foarte mult și poate asta mă face să văd și viața altfel lângă el, să înțeleg anumite lucruri și să nu mi se mai pară atât de grave sau să le analizez prea mult.”

Citește și: Mireasa sezon 6. Ce a apărut pe profilul lui Andrei după ce a fost eliminat. Legătura cu Inga

Alex și Raluca spus că au discutat și despre partea financiară, un subiect dezbătut mult în relația lor. Convorbirea a avut loc în aeroport, la dus.

”Singure momente în care am discutat despre noi și viața noastră a fost doar cât am zburat. În rest, ne-am bucurat de tot ce trăiam și unul de celălalt în cameră. Nu am spus niciodată... Mi se pare normal să întreb o persoană ce a făcut până la vârsta asta, că nu mai are 20 și tocmai ce a terminat liceul. Mai ales că eu sunt un caz concret că poți să-ți depășești condiția.

Când cineva îmi vorbește despre realizările lui, înseamnă că a avut tentative, că e inteligent, a încercat să-și depășească condiția. Nu neapărat că mi-ar putea oferi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă, dacă am realizat, o să realizez și în continuare. Mi se pare normal să vorbim ce ai, ce am, ce facem de acum înainte.

Citește și: Mireasa sezon 6. Miruna a rupt logodna cu Cosmin și nu-și mai dorește relația: ”Nu-l iubesc îndeajuns cât să continui”

Mi-a povestit despre realizările lui, ne dorim să ne cumpărăm un apartament sau să facem rata la o casă. Nu m-ar deranja un contract prenupțial. Momentan nu aș lua în calcul, dar mai avem o lună.”, a zis Raluca.

Fata a zis că nu are temeri și că îl simte pe iubitul ei ca pe cineva din familie. Nici Alex nu este împotriva unui contract prenupțial. Episodul integral poate fi urmărit AICI.