Mireasa: Confesiuni. Roberto crede că doi dintre foștii concurenți ai sezonului 7 sunt pe cale să formeze un cuplu

Roberto a fost invitat la Mireasa: Confesiuni, unde a făcut mărturisiri despre începutul parcursului său în sezonul 7 Mireasa, dar și despre legăturile din afara casei dintre foștii concurenți.

Roberto a făcut afirmații despre foștii concurenți ai sezonului 7 Mireasa, în cadrul emisiunii de pe AntenaPLAY Mireasa: Confesiuni. Băiatul care a fost criticat pentru interacțiunile lui cu mai multe fete și pentru oscilația de care a dat dovadă, a precizat că singura concurentă cu care ar fi putut să aibă o relație, din perspectiva sa, este Denisa. Fostul concurent crede că Denisa și Zain sunt pe cale să formeze un cuplu, având în vedere că cei doi au fost la mare împreună.

Ce a spus Roberto la Mireasa: Confesiuni

Roberto și-a amintit că la începutul parcurusului său în competiție a fost atras de Cătălina și este de părere că fata s-a distanțat de el ca urmare a opiniei surorii sale:

„Am avut date-ul la paravan cu Cătălina. Am fost primul băiat care a văzut fetele și mi-a atras ea atenția. Ei ăi plăcea de bine, dar toată treaba a fost din cauza surorii ei. Sora Cătălinei a postat despre mine niște știri false, că las femeile gravide, că profit de banii femeilor, iar fosta mea din Germania a sus că nu a fost așa și că eu am muncit, nu m-a întreținut. Sora Cătălinei a îndepărtat-o de mine. Nu i-a plăcut de mine că a fost faza aia cu copilul și cu fosta. Dar dacă stăm să ne gândim, nii pe Vlad nu l-a plăcut la început și apoi l-a acceptat așa cum e. În fine, oricum pe parcurs mi-am dat seama că nu puteam să stau cu ea. Nu e genul meu. Deloc. La început a văzut că e o fire mai deschisă, că știe și ea ca o femeie să gătească, să calce. Tu vii acolo să te pregătești de ăritat, nu vii în vacanță. Când am văzut că nu știe să facă nimic, că e retrasă și că plânge, am zis nu. Singura femeie de car e mi-a plăcut și dacă eram cu ea m-ar fi pus cu picioarele pe pământ era Denisa. Am nevoie de o femeie puternică, cu capul pe umeri, cu picioarele pe pământ. Matură în gândire, nu visătoare”, a spus Roberto.

Întrebat dacă a contactat-o pe Denisa, băiatul a răspuns afirmativ, însă bănuiește că este pe cale să intre într-o relație cu Zain.

M-am văzut cu Denisa. Am vorbit la petrecerea cu toți concurenții, am ieșit la o cafea, dar nu mai e același sentiment ca în casă. Afară suntem toți diferiți. Comunici altfel. Mi s-a părut puțin mai fițoasă. Oricum cred că se combină cu Zain. Sunt la mare împreună. Nu știu dacă se potrivesc. Au amândoi aceeași meserie. Eu zic că se potrivesc, dar Zain are principiile lui, trebuie să faci numai ca el și Denisa nu e genul să facă un bărbat ce vrea din ea.

În ciuda celor spuse de Roberto, Denisa a spus în urmă cu ceva timp că nu formează un cuplu cu Zain. Rămâne de văzut dacă lucrurile s-au schimbat cu adevărat.

Roberto a vorbit și despre interacțiunea lui cu Giulia:

„Te-ai folosit de numele meu să te integrezi în emisiune. În primele zile veneai și m luai în brațe și apoi zici că te sufoc. I-a plăcut de Antonio, am văzut că se uita la el când a intrat în casă. În gală eu trebuia să merg cu ea la date și i-am zis că refuz date-ul și îi dau ocazia să-l aleagă pe Antonio și asta a făcut. Dar nu cred că i-a plăcut pentru o relație, poate doar pentru o aventură. Ea a venit și a stat la unu în Berceni o săptămână. Voia să vină cu el la petrecerea cu foștii concurenți, dar nu I s-a dat voie. Când am întrebat-o a zis că e doar un prieten”

