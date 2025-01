Mireasa Confesiuni, sezon 6. Doi băieți au avut un conflict imediat după Finala sezonului 10 Mireasa

Isabelle și Alexandru au fost la Mireasa Confesiuni la o zi după ce mai mulți foști concurenți ai sezonului 10 Miresa au petrecut împreună în club.

Raluca Preda a aflat că s-a petrecut și un conflict între doi foști concurenți, motiv pentru care i-a rugat pe Isa și pe Alex să povestească ce s-a întâmplat.

Citește și: Mireasa Confesiuni, sezonul 6. Ce au spus Alexandru și Isabelle despre posibilitatea de a forma un cuplu: „Avem energii diferite”

Doi băieți au avut un conflict imediat după Finala sezonoului 10 Mireasa. Ce s-a întâmplat când au ieșit în club

Se pare că Rareș și Raul au avut un conflict.

Alexandru: Știu că Raul și Rareș au avut niște replici.

Raluca: Știu că băieții s-au luat în mașină, în drum spre hotel, de la nota de plată.

Alex: Nu cred că ăsta a fost singurul motiv, doar ei știu ce nu le-a convenit.

Isa: Cred că ăsta a fost al doilea motiv. Cred că primul motiv a fost că au cunoscut niște fete în club, prima dată Rareș, și din câte am văzut eu, după s-a dus și Raul tot la aceleași fete.

Alex: Știu că s-au ciondănit un pic și atât. Dar cauza a fost probabil fetele alea.

Raluca: Tu ești diplomat, dar eu am auzit că și-au reproșat foarte multe lucruri. Am auzit că s-a discutat despre situația financiară a fiecăruia, am înțeles că Rareș a fost nemulțumit pentru că a plătit aproape integral nota de plată și că Raul nu prea s-a implicat.

Isa: Eu am înțeles că Rareș și Alexandru au pus din notă mai mult. Probabil erau adunate mai multe chestii și a fost nevoie de o scânteie.

Vezi episodul integral în AntenaPLAY.

Despre Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți! Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!

Dacă în casa Mireasa unii concurenți au tendința de a nu spune lucrurile în față pentru a evita poate un conflict, La Mireasa: Confesiuni aceștia se deschid și spun ce au pe suflet, pentru că nu mai au nimic de pierdut sau de explicat. Așadar, fii pe fază și află ce au de spus cei pe care i-ai urmărit un sezon la Mireasa.

Noul sezon Mireasa începe pe 13 ianuarie 2025. Simona Gherghe a făcut anunțul la scurt timp după ce au fost desemnați câștigătorii sezonului 10 Mireasa: Laura și Mihai.

„Avem o mică vacanță dar ne întoarcem cu sezonul 11 al emisiunii Mireasa pe 13 ianuarie. Mireasa- Iubește românește! se numește următorul sezon. După o scurtă vacanţă, ne întoarcem cu sezonul al 11-lea, mai curând decât vă aşteptaţi”, a anunțat Simona Gherghe.