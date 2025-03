Mireasa, sezon 11. Ce spune fiica doamnei Dorina despre conflictele în care mama ei a intrat și ce sfat i-a dat acesteia

Cu ocazia zilei sale de naștere, doamna Dorina a avut parte de un telefon surpriză. Diana, fiica acesteia, a vorbit în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii.

După ce i-a făcut urări frumoase mamei sale, Diana a vorbit și despre conflictele pe care le-a avut doamna Dorina în casa Mireasa. Susținătoarea lui Cristian a ținut să precizeze că de acum va fi liniște pentru că doamna Mihaela a părăsit casa Mireasa. Doamna Dorina a spus în glumă că-l poate adopta dumneaei pe Ștefan dacă el își dorește, dar fiica acesteia a rugat-o să se axeze pe susținerea lui Cristian.

Doamna Dorina și-a auzit fiica. Ce spune Diana despre scandalurile în care mama ei a fost implicată și despre untul care a creat atâtea discuții

„I s-a pus eticheta că e o persoană conflictuală. Din contră. Caută să nu se certe și să aplaneze conflicte, doar că necunoscând-o pe ea lumea din casă, judecă în alt mod. Doar că eu o cunosc pe ea și e o situație destul de dificilă. Sunt momente când are dreptate și momente când u. Pot doar să-i spun să evite și să plece când simte că lucrurile degenerează. Revenind la subiectul cu untul… eu am discutat cu ea și o sfătuisem acasă să încerce să evite. E ritualul ei, dar nu e acel urât miros. Untul are un miros normal. De la asta până la a jigni și a denigra un om e cale lungă. Mi se pare că e o lipsă de respect totală”, a spus Diana, fiica doamnei Dorina.

„Stai liniștită, Diana! Că s-a făcut liniște. Persoana respectivă (n.r. doamna Mihaela) a plecat din casă și s-a făcut liniște”, a spus doamna Dorina.

„Mamă, te rog frumos să te axezi doar pe Cristian. Dacă a vrut să-i fii mamă adoptivă, a știut el de ce! Și lasă-i pe ceilalți băieți să-și aleagă singuri. Eleonora e un personaj, care dă dovadă de lipsă de respect. Mama trebuie să o evite”, a mai spus fiica doamnei Dorina.