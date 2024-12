Daiana și Cristi sunt invitații Ralucăi Preda la Mireasa Confesiuni în cel de al doilea episod. Cu această ocazie, concurenta a vorbit despre băieții care au plăcut-o.

În episodul 2 Mireasa Confesiuni, sezonul 6, Daiana a vorbit despre băieții care au plăcut-o. Tânăra crede că au fost mai mulți, pe lângă Alexandru și Cristi.

Mireasa Confesiuni, sezonul 6. Daiana a simțit că mai mulți băieți o plac. Cine sunt cei care i-au dat târcoale

”Nu știu să zic dacă am fost curtată sau nu. Am simțit niște apropieri din partea lui Stelian. Bine, oricum el a exprimat faptul că mă place de dinainte, de când eram cu Alexandru. Am avut niște discuții, dar nu simțeam nimic. I-am spus și lui că putem doar să vorbim că ne înțelegem doar din punctul ăsta de vedere”, a spus Daiana.

Tânăra a discutat despre mesajul surorii sale, care i-a spus că băiatul în roșu e drăguț. Daiana a explicat că se referea la Stelian.

”Nu mi-a stârnit interesul, nu știu dacă i-am spus lui sau nu... Din punct de vedere fizic, când am intrat în casă, da, mi se păreau drăguți trei băieți, printre care și el, dar atât, nimic mai mult. După ce am început să-i cunosc, să vorbesc cu ei, că am vorbit oarecum cu fiecare în parte, nu mi-a stârnit nimeni interesul, nici măcar Stelian”, a mai adăugat finalista sezonului 10 Mireasa.

Nici Raul nu a reușit să o atragă pe Daiana. ”Am simțit mici apropieri și din partea lui. Raul a și spus, la un moment dat, că pentru mine a intrat în casă, dar nu a îndrăznit să se apropie de mine. Apoi când am rămas singură mai venea, mai glumea cu mine, mai râdeam una alta. Nu știu dacă era ceva mai mult din partea lui, din partea mea nu era. Discutam amical”, a declarat concurenta sezonului 10 la Mireasa Confesiuni, producție exclusivă AntenaPLAY.

