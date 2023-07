Mireasa: Confesiuni. Vlad și Cătălina, despre doamna Ana. De ce nu s-au simțit susținuți de mama adoptivă

Vlad și Cătălina sunt protagoniștii celui de al cincilea episod Mireasa: Confesiuni. Aceștia au dezbătut mai multe subiecte, printre care și relația cu doamna Ana.

Invitați la Mireasa: Confesiuni, Vlad și Cătălina au dezvăluit ce fel de relație au avut cu doamna Ana. În timp ce fata spune că a simțit-o aproape până într-un punct, Vlad susține că nu au avut niciodată parte de susținerea celei care i-a fost mama adoptivă în competiția matrimonială.

Vlad și Cătălina, despre doamna Ana. De ce nu s-au simțit susținuți de mama adoptivă

”Nu te-ai simțit susținut de mama adoptivă?”, a vrut să știe Andreea Primera. ”Nu. Nu am încercat să discut pentru că efectiv nu am avut nimic ce discuta. Nu m-am simțit nici susținut, nici nu mi-aș fi dorit să fiu susținut de către mama adoptivă. Nu am simțit-o aproape de mine. (...) Eu sunt genul de persoană care trebuie să am o conexiune de la început cu persoana respectivă”, a răspuns Vlad.

Cătălina a intervenit: ”La început era diferit, eu chiar am simțit-o, și când am făcut alegerea de a fi mama adoptivă, chiar am simțit-o. Între timp s-a schimbat situația și știu exact unde s-a schimbat. Erau voturile astea din Gală, cu cel mai puternic cuplu și cel mai slab. După aia s-a supărat că noi nu i-am votat pe Simona și pe Andrei. A zis cumva că i-ar părea rău că ne-ar fi votat. De acolo s-a răcit.”

Fata spune că până atunci a simțit-o aproape pe doamna Ana, iar după acel moment s-au răcit relațiile. De cealaltă parte, Vlad susține că nu a simțit-o niciodată alături pe doamna Ana.

”Doamna Ana trăgea cu puterea. Dacă cineva era în top, era acolo. Dacă nu mai era, nu mai era acolo.”, a punctat finalistul sezonului 7.

Interviul integral poate fi urmărit AICI.

