Mireasa Măștile Iubirii, 27 februarie 2023. Cum răspunde Simona acuzațiilor că a avut probleme cu legea

În mai multe mesaje trimise de publicul Mireasa, sunt prezentate acuzații potrivit cărora Simona ar fi făcut arest la domiciliu pentru înșelătorie, după ce ar fi păcălit oameni în vârstă să cumpere produse medicale la un preț de 40 de ori mai mare.

Concurenta Mireasa a spus că a existat într-adevăr un proces, dar a învinuit firma, spunând că ea nu știa, de fapt, ce semnează, în calitate de agent de vânzări.

Citește și: Mireasa sezon 7. De ce spune Simona că s-a comportat așa cu Andrei: ”Eu m-am aprins din alt motiv”

Cum a răspuns Simona acuzațiilor că a avut probleme cu legea

„Eu am lucrat cu un contract de colaborare la această firmă. Acele plângeri nu au fost făcute la firmă. Au fost mai multe persoane care au făcut plângere la Poliție să-și ia banii înapoi. Eu am fost acolo ca agent de vânzări. Banii nu au venit direct mie. S-au făcut vreo 15-16 plângeri. Au fost implicați mai mulți colegi. Noi am avut un contract de colaborare. Eu am semnat pe contracte, ca reprezentanta firmei”, a spus Simona, în timp ce Gabriela Cristea a spus că-i consideră reacțiile evazive.

„Poate am fost supărată pentru că știam că o să se afle. S-a pus arest la domiciliu. Am stat vreo 3 zile. Iar avocații mei au mers mai departe, pentru că am ieșit nevinovată. Anumite nu aveau avize ok”, a mai spus Simona.

„În prezent legal nu am nicio problemă. Procesul s-a închis. Nu mă așteptam. Eram la locul de muncă atunci când au venit de la Poliție. Am fost victime colaterale”, a conchis concurenta Mireasa.

Ce vezi la Măștile Iubirii de la Antena 1

În fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 16:00, Gabriela Cristea le aduce telespectatorilor Mireasa – Măştile iubirii, un fusion între emisiunea Mireasa, de la Antena 1 şi Mireasa – Capriciile iubirii, aftershow-ul difuzat pe Antena Stars.

Printre noutăţile pe care le va aduce Mireasa – Măştile iubirii se numără interviuri 1 la 1 atât cu concurenţii din casă aflaţi într-o stare de spirit sau o situaţie mai specială, cât şi cu persoane din exterior, dar relevante pentru show-ul de la Antena 1.

Citește și: Mireasa sezon 7, 27 februarie 2023. Dani și Daiana formează un cuplu. Cei doi s-au sărutat la petrecere

Totodată, Gabriela va merge în vizită la foşti concurenţi iubiţi de publicul reality show-ului matrimonial şi le va aduce telespectatorilor noutăţi din vieţile acestora. Pe lângă acestea, gazdei show-ului i se vor alătura în platou atât specialişti în relaţiile de cuplu, cât şi vedete din show-biz-ul românesc, care fie vor împărtăşi publicului din experienţele personale, fie vor veni pur şi simplu pentru a le face o surpriză concurenţilor.