Mireasa sezon 10, 15 august. Momentul în care Mirela Vaida începe să plângă: ”Am pierdut 3 sarcini”. Ce i-a declanșat lacrimile

O replică deplasată a lui Raul a adus lacrimi pe obrajii moderatoarei Mirela Vaida. Aceasta a rugat pe toată lumea să nu mai judece.

Conflictul dintre Raluca și Raul a continuat în emisia live, iar el a avut o replică deplasată, care a adus lacrimile pe chipul fetei, dar și pe cel al Mirelei Vaida.

”Că ai ridicat tu coada, eu sunt copil?!”, a spus Raul la adresa Ralucăi. ”Mie îmi e scârbă de atitudinea pe care o ai, de tot ce e aici”, a răspuns fata.

Mireasa sezonul 10, 15 august 2024. Momentul în care Mirela Vaida a început să plângă

Atunci moderatoarea Mirela Vaida a intervenit și cu empatie le-a spus câteva cuvinte băieților din casa Mireasa.

Mirela Vaida a ținut un discurs emoționant despre cazurile mamelor singure, abuzate, care își cresc copiii cu sacrificii enorme. De asemenea, a adus în discuție și tinerele care aduc pe lume un copil la o vârstă fragedă, asumându-și o responsabilitate enormă. Ea a făcut apel la empatie, precizând că nu e cazul să îi judecăm pe ceilalți pentru deciziile lor.

„Băieți și dragi telespectatori. Eu vin de la o emisiune crudă, se numește Acces Direct. Eu am cred că 2 cazuri pe zi de mame care rămân singure să-și crească copiii sau de mame care vor să-și obțină copiii de la tatăl lor. Sunt mame care plâng pentru copiii lor și credeți-mă că mă emoționează. E foarte simplu, când rămâi însărcinată în 2024, să avortezi. E simplu, poate face oricine. La 16-17 ani poți să-ți pierzi capul, ești un copil și toți copiii greșesc. Dar un copil nu e o greșeală. Dacă aduci un copil pe lume ți-l asumi. Ce e în sufletul unei mame care nu-și abandonează copilul, nu îl lasă la stat, nu-l aruncă la tomberon... Vă rog, nu mai judecați. Ok, iertați-mă... Nu judecați fetele astea. Fetele au dreptul să-și refacă viața. Fetelor, puteți să spuneți orice, dar la partea cu copiii sunt foarte sensibilă. Am pierdut trei sarcini și știu cât îmi doream un copil. Vă rog... Băieți, vă doresc din suflet să aveți o singură căsnicie până la adânci bătrâneți, dar dacă nu o veți avea și veți rămâne cu un copil sau doi, vă veți dori ca viitoarea iubită sau soție să vă iubească copiii din prima căsnicie ca și cum ar fi ai lor.”, a spus Mirela Vaida printre lacrimi.

Moderatoarea i-a rugat să se pună în locul părinților singuri și să nu mai arunce cu vorbe grele.

