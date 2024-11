Laura și Mihai au petrecut o noapte împreună la hotel, fără camere de filmat, după ce fata a câștigat task-ul Cabinei Telefonice.

După ce Laura a câștigat task-ul Cabinei Telefonice, fata și iubitul ei s-au bucurat de o noapte de hotel, fără camere de filmat. Tinerii îndrăgostiți au petrecut clipe de vis împreună și au avut timp să își facă planuri de viitor.

Mireasa sezon 10, 15 noiembrie 2024. Cum au fost surprinși Laura și Mihai după noaptea petrecută împreună la hotel

Laura și Mihai au început seara cu o cină romantică, apoi s-au mutat în camera de hotel. Dimineață, băiatul a fost singurul care a deschis ușa după ce Laura nu era gata încă.

Cei doi au mărturisit că au dormit doar două ore pentru că au discutat foarte multe despre planurile de viitor. „Cred că noaptea asta împreună, ne-a sudat foarte mult”, a spus Mihai.

„E foarte important să ai parte de intimitate cu partenerul tău înainte de finală”, a adăugat și Laura.

Tinerii au recunoscut că există compatibilitate între ei pe toate planurile și acum „sunt pregătiți pentru orice”.

În emisia live din 15 noiembrie 2024, Simona Gherghe a remarcat că băiatul a spus pe material că el și Laura s-au „regăsit” în casa Mireasa.

„Nu am vrut să zic ne-am regăsit. Am vrut să zic ne-am întâlnit. Adică am stat doar noi doi”, a explicat prezentatoarea.

„Insist pe treaba asta pentru că o să speculeze foarte mult lumea auzind din gura ta asta”, a mai spus Simona Gherghe.

„Nu ne știm de afară. Am spus de la început. Am făcut doar 2,3 live-uri. Nu am invitat-o în oraș. Eu eram la Bistrița. Ea la Ploiești”, a explicat băiatul.

