Anamaria Prodan a avut dublu motiv de sărbătoare! Iată ce premiu nou a primit și ce a spus despre mama ei!

Anamaria Prodan a avut motiv dublu de sărbătoare: vedeta a primit încă un premiu important și a fost sărbătorită așa cum se cuvine cu ocazia zilei de naștere!

Impresara a împlinit frumoasa vârsta de 52 de ani și a avut parte de o petrecere minunată alături de cei mai importanți oameni din viața ei, unde s-a putut bucura atât de sărbătoare, cât și de reușitele ei pe plan profesional.

Iată ce premiu a primit vedeta și ce a spus despre oamenii din jurul ei!

Anamaria Prodan și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce premiu a primit chiar în această zi specială și ce mesaj a transmis

Fericirea Anamariei Prodan i s-a citit pe chip pentru că zâmbetul nu i-a lipsit nicio secundă de pe buze. Vedeta a avut parte de o petrecere în care a predominat culoarea negru, iar tortul grandios a fost, de asemnea, în ton cu decorul. Acesta a fost conceput pe mai multe etaje, iar Anamaria Prodan s-a bucurat cu adevărat de el.

Ronald Gavril i-a fost alături și i-a transmis inclusiv un mesaj emoționant chiar și pe pagina de Instagram. Iată declarația:

„La mulți ani fericiți și plini de sănătate! Ești cel mai puternic și bun om de pe pământ! Să nu uiți niciodată să zâmbești și să iubești! Happy birthday, my queen ❤️❤️❤️❤️❤️ I love you❤️❤️”.

Pe lângă cadourile minunate pe care le-a primit, vedeta s-a bucurat și de un nou premiu la prima ediție Leaders and Influencers Awards, și anume Premiul pentru Excelență în Sport, Management și Televiziune.

„Sunt foarte mândră de premiile pe care le adun la final de an. Muncesc 25 din 24, cum spun eu, așa am muncit de-o viață. Cine nu a înțeles cum se măsoară succesul, acesta se masoară în muncă asiduă, miliarde de ore de muncă, nopți nedormite. Nimic nu vine ușor în viață (...)

Îi dedic mamei mele tot ceea ce am câștigat de-a lungul vieții pentru că fără sfaturile, educația, dojana ei, nu aveam cum să performez la acest nivel. Mama era atât de mândră, le povestea tuturor despre fetele și nepoții ei! Consider că ea nu a murit, și-a terminat misiunea pe acest pământ, cred foarte tare în lucrul ăsta, că avem o misiune pe pământ. De acolo de unde e, mă ajută enorm, e lângă mine secundă de secundă...” a mărturisit Anamaria Prodan pentru Click.ro.

După ce a avut loc marea petrecere, Anamaria Prodan a acordat un interviu și pentru Antena Stars în care a vorbit atât despre recunoștința ei, cât și despre mama sa.

„Este o încununare, o recunoaștere a faptului că nu am făut umbră pământului degeaba. Face parte din cum am fost construită, este natural, este o chestie normală, întotdeauna am știut că pot să îmbin și meseria, și familia. În tot ceea ce am încercat, mi-a plăcut să excelez.

Noi nu murim, noi mergem undeva, evoluăm și de acolo de unde suntem, cu siguranță veghem întotdeauna asupra copiilor, sau putem face foarte multe lucruri. Știu sigur că este foarte mândră, că este acolo, în fiecare zi, alături de mine, oriunde merg”, a mărturisit Anamaria Prodan, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș.

Iată și o filmare de la marele eveniment!

