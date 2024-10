Mireasa sezon 10, 2 octombrie 2024. Mihai a transmis un mesaj neașteptat pentru o fostă concurentă. Despre cine e vorba

Mihai s-a gândit foarte bine și a decis să transmită un mesaj public pe AntenaPLAY pentru o fostă concurentă din casa Mireasa! Descoperă ce a spus acesta în ediția din 2 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10.

În ediția din 2 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10 au fost difuzate imagini cu Mihai care și-a luat inima în dinți și a transmis un mesaj neașteptat pentru una dintre fostele concurente. Fanii show-ului matrimonial au fost uimiți când au văzut despre ce este vorba.

Mihai a transmis un mesaj neașteptat pentru o fostă concurentă. Despre cine e vorba și ce s-a aflat în ediția din 2 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10

„După cum bine știți și după cum ați văzut, am avut un apel telefonic cu Laura, fata din sezonul 9. Sper să fie totul bine, dacă se poate și dacă vrea să încerce ceva serios...O aștept în casă, să vină în casă, să vedem cum vor decurge lucrurile aici. Noi am schimbat câteva vorbe, câteva mesaje în privat, dar nu ne-am văzut niciodată față în față și nu am avut ocazia să ne cunoaștem mai bine. Eu cred că, dacă ea va veni aici, o să ne cunoaștem mai bine și o să vedem ce va fi. Așa că, Laura, dacă vezi mesajul ăsta, te aștept în casă!”, a transmis Mihai prin intermediul AntenaPLAY.

Citește și: Mireasa sezon 10, 2 octombrie 2024. Daiana și Alexandru s-au despărțit după lungi discuții. Ce a făcut mătușa Tamara

Posibila venire a Laurei a născut discuții, căci băieții au fost de părere că „vor apărea sentimente de invidie”.

Tot în ediția din 2 octombrie 2024 s-au difuzat imagini cu confesiunile făcute de Mihai despre legătura lui cu Laura.

Citește și: Mireasa sezon 10, 2 octombrie 2024. Isabelle și Raul, scandal de proporții! Și-au adresat replici dure. Ce au putut să zică

Ce au discutat cocnurenții în platoul emisiunii cu Simona Gherghe? Află totul urmărind clipul video de mai sus.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.