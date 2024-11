Task-ul atingerilor a avut loc în casa Mireasa, iar Cristi a remarcat că Daiana a spus ”wow” după ce l-a atins pe Alexandru, fostul iubit.

Legate la ochi, fetele au trebuit să ghicească ce băiat ating. Ei au venit în fața lor la bustul gol. Primul a fost Robert, iar apoi Rareș a venit în fața tinerelor.

Mireasa sezon 10, 27 noiembrie 2024. Daiana a spus ”wow” la task-ul atingerilor, când în fața ei era Alexandru. Reacția lui Cristi

Tinerele nu au reușit să-și dea seama cine e băiatul și i-au propus să mai vină încă o dată în dreptul lor. După Rareș, Mihai le-a pus în dificultate.

Ele au remarcat că sunt parfumați la fel, ca să nu îi deosebească în funcție de miros.

Stelian a terminatul task-ul cel mai repede. El chiar a scos un sunet, iar fetele l-au atenționat că nu are voie să vorbească. ”Bă, dar toți au pătrățele...”, a zis Isabelle.

În fața fetelor a venit Ionuț. ”Ăsta e cam slăbuț”, a spus Isabelle. Mirela a afirmat că băiatul chiar l-a luat în brațe. Alexandru le-a băgat în ceață și mai rău.

”Dar nu mai sta așa încordat că toți aveți burta. Vino mai aproape că nu pot să mă aplec”, a punctat Isabelle. ”Wow”, a zis Daiana când a pus mâna pe Alexandru. Ramona chiar nu a știut pe cine are în față, la fel și Laura.

”Nu mai înțeleg nimic”, a spus iubita lui Mihai.

Ultimul băiat a fost Cristi. ”Bă, dar e cam înalt”, a zis Daiana. ”Mă, dar toți sunteți înalți că nu mai înțeleg nimic”, a spus Laura.

Un al șaptelea băiat a fost la rând, pe spatele căruia scria ”Joker”. ”Mă, ce aveți, mă, că ăsta nu e concurent”, a spus Alexia.

Câștigătoarea a fost Daiana, care a recunoscut 5 băieți. Ea și Cristi au mers la un date în cursul zilei de ieri.

Cristi a remarcat că Daiana a spus ”wow” când l-a atins pe Alexandru și a încercat să facă haz de necaz.

”Am să vă spun ceva?! Nu am înțeles, am simțit că se scuză la ”wow”-ul ăla la Alex.”, a afirmat Cristi. ”Ca și cum aș fi gelos... Nu am întrebat-o, mi-a spus ea: nu fi gelos, că n-a fost doar wow la el”, a continuat Cristi.

Cristi a răbufnit, deși inițial părea amuzat că Daiana a zis ”wow” când îl pipăia pe Alex. Ce i-a zis iubitei

Câteva minute mai târziu, s-a reluat discuția despre remarca Daianei la adresa fostului iubit.

”Acum după ce s-a văzut ”wow”-ul ăla, ea fără să fie întrebată de mine, a ținut să spună că nu doar la Alex a zis”, a spus Cristi.

”Pentru că e situația dată”, a afirmat Daiana, care a zis că toți ochii sunt deja pe ei și nu a vrut să degenereze lucrurile.

”Nu m-a deranjat ”wow”-ul, m-a deranjat explicația ta”, a replicat Cristi.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

