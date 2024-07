Mireasa sezon 10, 31 iulie 2024. Ce a observat Mirela Vaida între Alexandru și una dintre concurente, înainte de emisia live

Mirela Vaida a observat o apropiere între Alexandru și una dintre fete. Ce au vorbit cei doi în pauză, atunci când au rămas singuri.

Inainte de a intra în emisia live din 31 iulie 2024, Mirela Vaida a observat o apropiere între Alexandru și Daiana.

„Vă zic un pic din culise. Vine Alexandru ultimul, noi eram toate pe canapele, și întreabă: „Eu unde stau?. Zic: unde mai găsești loc. Putea oriunde, dar s-a făcut loc și s-a pus lângă Daiana. Să fie coincidență să nu fie? Nu cred eu în coincidențe d-astea într-un show matrimonial, nici să mă tai”, a povestit gazda emisiunii.

Ce au vorbit Alexandru și Daiana în pauza de filmări

De altfel, Alexandru și Daiana au purtat o discuție mai apropiată și ieri, în pauza de filmări. Imediat după ce l-au cunoscut, fetele au vrut să își ceară scuze pentru atitudinea de la speed bilnd date, dar în scurt timp cei doi concurenți au rămas singuri în living și au început să ofere mai multe detalii.

„Vă las pe voi doi, că vă potriviți”, a spus Tess înainte de a plecat de lângă ei.

„Ai frumos nume, credeam că e rusesc”, i-a spus băiatul.

„Locuiesc în București, dar am locuit o parte lungă în Italia. Acolo am crescut, am făcut o parte din studii, apoi mama mea a decis să mă aducă în România, să mă pregătească pentru Liceul Militar. Doar că am avut ghinionul să îmi fracturez piciorul și nu am reușit. Dar a trebuit să rămân în România. Am rămas aici. Am terminat facultate, masteratul”, i-a povestit fata.

Și Mirela Vaida a sesizat apropierea dintre ei și în emsia live din 31 iulie 2024 i-a întrabat dacă se plac.

„Da, până acum mi se pare mai ok decât ceilalți băieți”, a răspuns Daiana.

Și Alexandru a recunoscut că o place pe tânără.

