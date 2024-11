Mireasa sezon 10, 8 noiembrie 2024. Raul și Mirela, moment de cumpănă din cauza concurentului. Ce anunț au făcut

În ediția din 8 noiembrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10, Raul și Mirela au purtat discuția la care nimnei nu s-ar fi așteptat. Totul s-a terminat cu o decizie neașteptată.

Când toată lumea credea că între Raul și Mirela lucrurile merg din ce în ce mai bine, iată că inevitabilul s-a produs și cei doi au ajuns protagoniștii unui moment de cumpănă. Momentul dificil cu care s-au confruntat s-a terminat cu un anunț neașteptat făcut de cei doi. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 8 noiembrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10.

Raul și Mirela, moment de cumpănă din cauza concurentului. Ce anunț au făcut în ediția din 8 noiembrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10

Raul și Mirela par să nu mai fie la fel de apropiați și camerele de filmat au surprins discuțiile aprinse purtate de cei doi.

„Îți dau spațiu să știi și tu ce ai de făcut”, a zis Raul.

Citește și: Mireasa sezon 10, 8 noiembrie 2024. Rareș a criticat-o pe Ramona. Ce reacție a avut concurenta și ce replici dure și-au aruncat

„Locuim într-o casă, vorbim toată lumea cu toată lumea”, a fost replica tinerei.

„Nu îți înțeleg geloziile. Ai văzut cum ai dat-o și cum s-a văzut”, a mărturisit concurentul.

Apoi, Raul a întrebat-o „de ce e botoasă” și concurenta a avut tendința să se închidă în ea și să nu ofere prea multe detalii: „Din tot ce am zis nimic nu a fost bine, mai bine tac. Ce am avut de zis am zis. Dacă tu de fiecare dată când zic tu crezi că eu dau în tine sau am ceva cu tine...Ce să mai zic?! Tu vrei să tragi doar negativul”.

Ulterior, cei doi au discutat din nou despre ceea ce simt sau despre cum văd ei lucrurile.

„Fii atent, îmi place cu tine, dar nu mai vreau să stau în casa Mireasa! Mi s-a luat, înnebunesc! Mai am un pic și înnebunesc! Îmi este dor de caasă, de familie, de rutina mea de dinainte, de tot. Nu am venit pentru premiul cel mare, pentru finală. Am venit pentru mine și ca să îmi găsesc pe cineva. Te rog să mă crezi că dacă stau și păstrez distanța asta nu înseamnă că fac asta intenționat, ci fac asta ca să nu molipsesc pe cineva”, a fost confesiunea complet neașteptată făcută de Raul.

În ediția din 8 noiembrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10, Mirela a zis că Raul nu e hotărât ce vrea să facă. Surpriza a fost mare atunci când tânăra a zis că vrea să oprească procesul de cunoaștere. Simona Gherghe a încercat să intervină și să îi ajute pe cei doi să clarifice anumite lucruri.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.