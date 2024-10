Mireasa sezon 10. Simona i-a transmis un mesaj tranșant tatălui lui Sorin. Ce a putut spune despre distanțarea față de concurent

În ediția din 28 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii, Simona a motivat de ce simte să se distanțeze de Sorin. Iată ce a spus despre relația lor, dar și ce întrebări o macină pe interior!

În ediția din 28 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii au fost difuzate imagini cu discuțiile pe care le-a avut Simona cu privire la distanțarea de Sorin.

Iată cum a motivat concurenta dorința de a pune stop relației!

Simona i-a transmis un mesaj tranșant domnului Gheorghe

„Eu nu îmi doresc în momentul ăsta niciun fel de apropriere cu Sorin” este declarația care a uimit pe toată lumea în ediția de ieri.

Simona se pare că este depășită de conflictul pe care îl are cu tatăl lui Sorin, motiv pentru care a simțit să se dea înapoi.

Ultima intervenție telefonică a debusolat-o extrem de tare pe concurentă, iar în pofida faptului că cei doi au avut o relație cum mulți își doresc, ea a decis că este mai bine să pună stop.

Simona a vorbit cu celelalte concurente despre situația în care se află, spunând tot ce are pe suflet.

„Mi se pare că este prea mult, mi se pare că am venit aici pentru altceva, mi se pare că am venit aici să fiu mai bine, nu să stau mereu cu capul în jos. Nu am venit aici să îmi fie frică să deschid gura, am fost mereu o fată nebună, vocală. Îmi aduc aminte de mine când am intrat aici... să ajuns să îmi fie frică să deschid gura.. că se interpretează” a mărturisit aceasta cu regret.

Fetele au încurajat-o, spunând că nu ar fi vina ei pentru ce se întâmplă.

„Cum să fac să nu fie Sorin dezamăgit și în același timp să fac să fiu și eu bine? Cum să fac să fie și domnul Gheorghe ok și doamna Ana și mama cu tata? Ce fac eu dacă toate problemele astea care au tot fost pe mine m-au făcut să mă răcesc și să mă închid în mine?” sunt întrebările care o macină extrem de tare pe concurentă.

Concurenta a vorbit și cu doamna Cristina, mărturisindu-i că dacă ar putea să-l ia pe Sorin și să fugă în lume, ar face-o, dar că există o serie de incoveniente care le-ar sta în calea fericirii.

De asmenea, Simona i-a transmis un mesaj tranșant și domnului Gheorghe!

„Sper să fiți mâine cu ochii pe Antena 1, pentru că vă voi lua o mare piatră de pe suflet. Vreau să vă ajut să vă relaxați un pic (...) țin și la fiul dumneavoastră că îi este foarte rușine că sunați în continuu și îl faceți să se simtă un pic așa... eu dacă ies din această ecuație e bine și pentru abonament și pentru fiul dumneavoastră, și pentru soția dumneavoastră și pentru neamurile dumneavoastră și pentru emisiunea Mireasa și pentru mine că și eu m-am săturat maxim, nu de fiul dumneavoastră, de dumneavoastră!”

La Mireasa-Capriciile iubirii, după difuzarea imaginilor, Simona a ajuns la concluzia că s-a aruncat în declarații atunci când i-a spus că îl iubește lui Sorin.

„E clar că nu există iubire atât timp cât simt să mă distanțez” a motivat aceasta.

Urmărește videoclipul din articol să vezi întreaga dezbatere.

