Mireasa, sezon 2. Cum arată copilul Cătălinei Stănescu. Fosta concurentă a devenit mamă de curând

Cătălina din sezonul 2 Mireasa a devenit în luna august 2024 mama unui băiețel superb. Fosta concurentă Mireasa a publicat mai multe imagini cu micuțul său pe rețelele sociale.

Dimitri se numește copilul Cătălinei din sezonul 2 Mireasa. Fosta concurentă se bucură de fiecare moment petrecut alături de minunea sa și împărtășește imagini pe rețelele sociale cu „băiatul mamei”.

Cătălina din sezonul 2 Mireasa a devenit mămică

„O lună plină de nou și dragoste. Exact ca în pozele astea, nu a fost cum am planificat, pe băiatul meu “ședința” de o lună l-a prins într-un moment cel puțin delicat, dar m-am amuzat. Până la urmă ceva ceva a ieșit. Simt ca mi-a lipsit ceva ce nici nu știam ca am nevoie. @dimitrideaconescu sa nu te superi când o să fii mare ca a pus mama și pozele “delicate”. Te iubesc!”, a scris Cătălina din sezonul 2 Mireasa pe rețelele sociale.

Cătălina a publicat imagini pe rețelele sociale și în timpul sarcinii. „Perioada asta a fost una mult mai ușoară față de ce ma așteptam și a trecut foarte repede…..kg în plus nu m-au satisfăcut ce să zic”, a spus Cătălina despre perioada în care a fost însărcinată.

„Rezultatul a tot ce a însemnat și înseamnă dragoste. My baby D”, a scris tânăra mămică în dreptul unei foorafii cu micuțul Dimitri.

Cătălina a anunțat că va deveni mamă de băiat în ziua în care a împlinit vârsta de 27 de ani. ”27 de neprețuit! 🩵 Iubesc cum nu am crezut ca se poate, minunea vieții mele se întâmplă!

My baby boy coming soon! 🩵”, a scris Cătălina la descrierea fotografiilor emoționante.

ea nu s-a afișat în mediul online cu partenerul său, deși în septembrie 2023 publica o poză cu inelul de logodnă.

Cine este Cătălina Stănescu, fosta concurentă de la Mireasa sezon 2

Cătălina Stănescu este din Argeș și una dintre cele mai apreciate concurente de la Mireasa. Brunetă, tunsă scurt și cu un corp de invidiat, tânăra le-a impresionat pe mamele din sezonul 2.

La vremea respectivă, Cătălina era studentă la Management și lucra ca operator recepție. Ea spera să aibă mai mult noroc în dragoste decât în afara show-ului matrimonial, însă norocul nu i-a surâs. Cătălina Stănescu a fost eliminată după doar câteva săptămâni în casa Mireasa sezon 2.

Ultima apariție TV a Cătălinei Stănescu a fost la Mireasa: Urzeala Soacrelor. Înainte de participarea la show-ul unde sunt comentate evenimentele din emisiunea de la Antena 1, Cătălina a fost prezentă la Marea Finală a sezonului 2.

Atunci ea a purtat o rochie lungă, cu decolteu adânc. Dacă bustul ei a fost scos în evidență, tăieturile din lateral ale piesei vestimentare au lăsat la vedere și zone pe care alte femei nu ar avea curajul să le afișeze. Dar nu este cazul tinerei pentru că este posesoarea unui corp de invidiat.