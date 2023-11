Mireasa, sezon 3. Andreea Grădinaru a vorbit pentru prima dată la TV despre divorțul de Marian. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu ei

Andreea a fost invitată la Mireasa, Capriciile Iubirii, în ediția de pe 9 noiembrie 2023. Fosta concurentă a sezonului 3 Mireasa a vorbit deschis despre despărțirea de Marian.

Andreea și Marian s-au căsătorit în sezonul 3 Mireasa. Ceea ce a început ca o căsnicie fericită, s-a finalizat cu un divorț încărcat de dezamăgiri. După o perioadă lungă în care Andreea a ales să nu vorbească despre motivul despărțirii de fostul soț, fata s-a declarat acum vindecată și a povestit deschis ce s-a întâmplat, chiar la scurt timp după Finala sezonului 3 Mireasa.

Andreea a declarat că ea și Marian au avut o înțelegere să nu vorbească despre divorț, dar deoarece condițiile s-au încălcat, este deschisă se povestească.

Andreea din sezonul 3 Mireasa a vorbit deschis despre divorțul de Marian. Cine e femeia cu care bărbatul a înșelat-o în timpul căsniciei: „Îmi pare foarte rău că nu mi-am urmat intuiția”

„Pe scurt, nu am vorbit nimic pentru că am avut o înțelegere când ne-am despărțit cum că nu vrem să vorbim despre asta, dar am avut și niște condiții și eu pot să spun. Din moment ce m-a mințit nu se mai respectă condiția ca eu să nu vorbesc despre asta”, a spus Andreea.

„Mie îmi pare foarte rău că nu mi-am urmat intuiția când am ieșit din casă, pentru că în momentul în care am ieșit din casă, la câteva săptămâni el a căutat-o pe actuala lui prteneră. Adică actuala lui este fosta lui cu care m-a înșelat în timpul relației noastre”.

Marian a venit alături de Dana, iubita lui, la Mireasa, Capriciile Iubirii, în luna septembrie 2023.

„S-a mințit pe el. Noi am stat un an căsătoriți. În acest an el s-a văzut cu fata respectivă. Am aflat de la prietenii lui. Eu am văzut pe telefon că a căutat-o pe ea. Când am văzut am întrebat cine e, n-a vrut să-mi spună, s-a pus în genunchi, a plâns”, a spus Andreea.

„El s-a despărțit de mine. A invocat motivul că nu ne înțelegem. De fapt, el era cu gândul la altcineva. Eu în sufletul meu l-am iertat. Nu pentru că ar fi meritat, ci pentru că asta mi-a adus mie liniștea. Am făcut terapie pentru că aveam repulsie la bărbați. Foarte mare a fost dezamăgirea”, a completat fosta soție a lui Marian.

Fata a spus că în prezent e singură: „Sunt foarte selectivă și de 100 de mii de ori mai atentă acum”

În prezent Andreea este consultant de turism și spune că le dorește lui Marian și partenerei să fie fericiți.