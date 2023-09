Ipostaza elegantă în care Marian Pavel de la Mireasa și noua lui iubită s-au fotografiat la un eveniment. Ce frumoși sunt împreună

Marian Pavel de la Mireasa s-a pozat într-o ipostază de zile mari alături de noua lui iubită, pe nume Dana. Cei doi au fost prezenți la o nuntă, unde au artat foarte elegant, iar fanii lui au ținut să îi spună acest lucru.

Marian Pavel de la Mireasa s-a pozat alături de noua lui parteneră de viață într-o ipostază foarte elegantă, la o nuntă la care cei doi au fost invitați. Marian Pavel Buda, fostul concurent din sezonul 3 Mireasa, a publicat în mediul online o nouă fotografie cu iubita lui. Se pare că tânărul este mai fericit ca niciodată alături de Dana, femeia care l-a cucerit după separarea de Andreea Grădinaru.

Marian Pavel și noua lui iubită, în cea mai frumoasă ipostază, la o nuntă. Cât de eleganți au apărut cei doi

Pentru că a fost întotdeauna un om asumat și corect, tânărul s-a decis să împărtășească cu susținătorii săi faptul că și-a găsit sufletul pereche. Acesta a publicat prima imagine cu iubita lui pe contul de Instagram la începutul lunii mai.

Marian Pavel Buda este foarte activ în mediul online, motiv pentru care nu ezită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața lui. De curând, fostul concurent din sezonul 3 Mireasa a distribuit o nouă poză cu partenera lui.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Nașii bogătașii”, le-a comentat un fan acestora, iar partenera de viață a lui Marian i-a răspuns. „Hehe, love”, a scris ea.

Citește și: Mireasa sezonul 3. Marian Pavel, anunț neașteptat cu privire a relația lui cu noua iubită. Are legătură cu o nuntă

Cum a confirmat Marian Pavel Buda despărțirea de fosta soție, Andreea Gădinaru

Marian Pavel Buda și Andreea Grădinaru s-au cunoscut în sezonul 3 Mireasa. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste în emisiune, dar și în afara ei. Nu la mult timp de când au spus „DA” în fața ofițerului stării civile, aceștia au luat decizia de a se despărți.

Citește și: Cum arată acum Andreea Grădinaru. Fosta soție a lui Marian de la Mireasa sezon 3 și-a făcut o schimbare de look

Vestea a fost dată de fostul concurent al show-ului matrimonial pe Internet. Susținătorilor nu le-a venit să creadă când au văzut anunțul.

„Vă salut, prieteni. Sunt în Italia, într-o locație frumoasă unde urmează să am un eveniment. Fac acest video pentru că am primit foarte multe mesaje referitoare la relația mea cu Andreea. Vreau să confirm și să vă spun că da, este adevărat. Drumurile noastre, așa a fost să fie, merg pe căi diferite. Prea multe nu am de spus. Să dea Domnul să trecem peste această perioadă destul de dificilă, zic eu. Și, o să vedem ce va fi. Vă doresc tot binele din lume.”, a declarat Marian pe rețelele sociale.