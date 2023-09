Mireasa, sezonul 3. Marian Pavel și iubita lui, prima apariție televizată. Cu ce se ocupă Dana și ce dezvăluiri a făcut tânărul

Marian Pavel, fostul concurent din sezonul 3 Mireasa, și-a făcut apariția pentru prima oară la Mireasa - Capriciile Iubirii alături de iubita lui. Tânărul și partenera lui, Dana, au scos la iveală detalii importante din viața lor.

Marian Pavel, fostul concurent din sezonul 3 Mireasa, și-a găsit fericirea în brațele Danei de aproximativ un an. Tânărul și-a ținut relația departe de ochii curioșilor, însă acum a decis să apară pe micile ecrane ale telespectatorilor alături de cea mai importantă femeie din viața lui.

Așadar, fostul soț al Andreei Grădinaru a venit în București pentru a rezolva câteva treburi, dar nu a uitat să facă o vizită și echipei de la Mireasa - Capriciile Iubirii. Mai mult, acesta și-a dorit ca susținătorii să o vadă și audă pe iubita lui, motiv pentru care a intrat în emisiune în compania ei.

Până și Gabriela Cristea a rămas surprinsă de frumusețea Danei. Prezentatoare TV nu a ezitat să-i mărturisească tinerei că este deosebit de frumoasă și că are trăsături superbe: „Ești superbă, te-am văzut afară și m-am gândit cine este fata asta atât de frumoasă”.

Deși nu se simte atrasă de luminile reflectoarelor și de lumea mondenă, Dana a acceptat prima apariție televizată de dragul iubitului său.

„Ea nu prea e cu camerele”, a zis fostul concurent din sezonul 3 Mireasa

În cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, Marian Pavel și iubita lui au scos la iveală detalii despre relația lor. Se pare că aceștia formează un cuplu de aproximativ un an și locuiesc împreună, în apartamentul tinerei.

„Ne cunoaștem de mult timp, dar suntem împreună de la Crăciun. O perioadă am fost nesiguri de alții. Ea mă susține în tot ceea ce fac”, a dezvăluit fostul concurent din sezonul 3 Mireasa.

De asemenea, Dana a mărturisit că în viața de zi cu zi lucrează pentru o companie din Cluj și predă engleză după orele de serviciu. Aceasta a mai susținut că în trecut a fost stewardesă, însă a renunțat la această meserie pentru liniștea ei sufletească și relația cu Marian.

„Locuim împreună. (...) Nu știm ce urmează momentan, ea are un apartament pentru că părinții ei sunt plecați în străinătate”, au mai povestit cei doi.

Dana a mai susținut că nu o deranjează faptul că roiesc fetele în jurul partenerului său atunci când se află la evenimente, deoarece are mare încredere în el.

De a spus Marian Pavel, fostul concurent din sezonul 3 Mireasa, despre fosta soție, Andreea Grădinaru

Întrebat despre fosta soție, Marian Pavel a avut un răspuns sincer și direct. Fosta concurent din sezonul 3 Mireasa a vorbit deschid despre situația din trecut cu Andreea Grădinaru, de față cu noua parteneră.

„Eu consider că am încheiat la momentul respectiv. Consider că cel mai bine e să mergem fiecare pe drumul nostru. Din punctul meu de vedere nu mai avem nimic de împărțit. Fiecare cu viața lui”, a zis tânărul.