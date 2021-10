Mireasa sezon 3. Primul mesaj al Izabelei după ce s-a căsătorit civil cu Blaze. Ce a postat pe internet

Blaze a fost cel care a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Iza, care nu este foarte activă, a postat, la câteva ore distantă, un mesaj legat de momentul special din viața lor.

La cununia civilă, cei doi au purtat ținute atipice și au trăit sentimente copleșitoare. La final, s-au pozat cu cei apropiați, iar imaginile au fost publicate pe contul de Instagram al Izabelei.

Ce mesaj a postat Izabela după ce s-a cununat cu Blaze de la Mireasa sezon 3

”Am făcut-o și pe asta! Acum suntem familia Okpata. Am trecut prin multe, dar am ales să rămânem împreună la BINE, dar și la GREU. Pentru că ne iubim o grămadă de grămezi făcute grămadă și pentru că nu am permis nimănui să intervină între noi. Am ales să fim noi, chiar și la cununia civilă: doi ticniți.

Pentru că la final, doar noi suntem, nimeni altcineva. Mulțumim celor care ne-au fost alături cu sufletul, iar celorlalți…le mulțumim pentru că ne urmăresc. Mulțumim FAMILIEI (toți cei care ne iubesc) pentru susținere și surprize (sunt BOMBĂ). Vă iubim și vă pupăm, noi, familia OKPATA!(ador cum sună).”

Cum a început povestea de dragoste dintre Blaze și Izabela

Povestea de iubire dintre Blaze și Izabela a început cu stângul. Într-un moment de confuzie, regretat ulterior, Izabela s-a sărutat pasional cu Liviu.

La câteva ore distanță, ea a realizat că nu simte nimic pentru Liviu și că ale sale gânduri se îndreaptă către Blaze. Și-a cerut iertare și, deși tânărul i-a spus că încă nu are încredere în ea, i-a permis să se apropie de el.

Curând, după multe tachinări, cei doi au anunțat că formează oficial un cuplu. Lucrurile au evoluat frumos între cei doi tineri, însă spre finalul emisiunii, problemele de sănătate au copleșit-o pe fată.

Atunci, au început să apară tensiuni între ei și certurile i-au făcut să se distanțeze. Din fericire, le-au depășit, lăsând iubea să îi ghideze.

Nici măcar reticența părinților lui Blaze cu privire la relația sa cu Izabela nu l-a făcut pe tânăr să dea înapoi. În Finala Mireasa sezon 3, cei doi au strălucit unul la brațul celuilalt și au reușit să transmită emoție pură prin intermediul micilor ecrane.

În clasamentul publicului, cuplul Blaze-Izabela s-a clasat pe locul 3.