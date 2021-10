Mireasa sezon 4, 16 octombrie 2021. Adelina susține că Alexandru a înșelat-o cu trei femei. Cum a reacționat băiatul

Adelina scoate din trecut evenimentele care au dus la destrămarea relației dintre ea și Alexandru. Aceasta susține că a fost înșelată de trei ori, Alexandru vine cu alte argumente.

Adelina a stat de vorbă cu o concurentă, moment în care a povestit prin ce a trecut de-a lungul relației cu Alexandru. Aceasta a vorbit pentru prima dată despre faptul că a fost înșelată și cum s-a întâmplat.

Adelina susține că a fost înșelată de Alexandru. Cuma reacționat băiatul

Concurenta susține că Alexandru nu mai avea un comportament potrivit și au ajuns la urechile ei zvonuri că acesta se vede cu alte femei. La un moment dat, Adelina ar fi pus punct relației cu el, dar l-a iertat, însă Alexandru iar s-a văzut cu altă domnișoară, susține Adelina.

Aceasta mai spune că a avut “o tentativă de împăcare cu Alexandru” după ce ea s-a întors din Germania.

Citește și: Mireasa 2021, sezon 4. Andrada și Victor, ceartă dură după ce băiatul i-a atras atenția asupra atitudinii la adresa Adelinei

“Nu ne-am mai împăcat în luna aia. Ne certam în fiecare zi. Au început reproșurile. El îmi reproșa că eu m-am pupat cu altcineva, eu i-am reproșat lui același lucru. (...) Te pupi cu una,la reverede! Cum a fost și prima dată când ne-am despărțit. S-a pupat cu una, am fost eu aia și m-am dus și m-am pupat și eu cu unul. Am avut grijă să afle. Ne-am despărțit că vorbea el cu una. N-a recunoscut. După ce m-am enervat eu și am început să țip a recunoscut”, povestește Adelina.

Adelina spune că din acest motiv, că a fost înșelată în trecut, îi este greu acum să se apropie de cineva.

"Mi-a părut rău că m-am împăcat și după s-a întâmplat din nou acelați lucru. S-a pupat din nou cu alta. Apoi am aflat. Nu pot să știu dacă a fost mai mult sau nu. S-a întâmplat și când am locuit împreună și apoi s-a mai întâmplat o dată cu una înaltă, că după aia am văzut-o prin mall. Deci aflasem de trei", povestește Adelina.

Cum a reacționat Alexandru

La cele auzite, Alexandru a fost resemnat. Acesta a afirmat că ea minte și probabil din gelozie că îi merge bine cu Ana, spune aceste lucruri.

"Nu confirm! Nu știu ce urmărește ea (...). Eu cred că este frustrată și deranjată că m-am apropiat de Ana și ne merge bine și o deranjează foarte mult lucrul acesta", spune Alexandru.

"Încearcă să bage bețe. Eu am mai spus, m-am văzut cu alte fete când eram despărțiti. Vezi că minți. Nu știu ce vrei tu să faci dar nu-ți iese", mai adaugă Alexandru.