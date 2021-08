Mireasa sezon 4, 28 august 2021. Care sunt fetele blocate de cele șase mame. Raluca Fat a atras atenția mai multor doamne

Doamna Eugenia, mama lui Marius, a ales să-i ofere brățara Ralucăi. Domna Rodica a ales-o pe Adelina, iar bunica Elena pe Anca.

Mama lui Mohammed, Mihaela, a plăcut-o pe Ana, în vreme ce Raluca a atras atenția și mamei lui Petrică, doamna Ioana.

Doamna Gabriela a făcut o dublă alegere. Ea consideră că Mihaela e pe placul lui Seba și că Maria s-ar potrivi cu Alexandru.

Cine este Raluca Făt, fata care a atras atenția mamelor de la Mireasa sezon 4

Raluca Fat are 22 de ani și este din Baia Mare. Dorește să aibă alături un bărbat fidel, să nu o mintă și să o respecte. În ultima vreme nu a fost deloc respectată și are nevoie de asta. Are nevoie de atenție și iubire.

Raluca spune că i-a plăcut foarte tare de Alin din sezonul 3 pentru că ”este calm, micuț de statură ca și mine”. În general, spune că o interesează sufletul la un bărbat, aspectul fizic nu prea.

Spune că privește experiența Mireasa ca o soluție să se deconecteze de la viața actuală și să treacă peste ultima relație.

