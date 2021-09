Mireasa sezon 4, 29 septembrie 2021. Petrică o place pe Raluca. Reacția Elei când i s-a confirmat

”Tu mă atragi din punct de vedere al comportamentului. La Maria era ceva fizic.”, i-a zis Petrică Elei, după ce fata i-a atras atenția asupra faptului că nu poate să asculte ce zice Ion și anume că ea s-ar fi uitat la el, într-un anume fel.

”În condițiile de față, aș înțelege să o las mai moale.”, a zis Ela. ”Cred că tu ai multe de oferit. Cred că pot trece peste reținerile pe care le am”, a replicat și Petrică.

”O să las lucrurile așa, eu am înțeles ce vrei. Îți dau ceea ce vrei. Nu-ți mai dau îmbrățișare. Am pus capac.”, i-a zis Ela lui Petrică, după ce a decis să pună punct.

Petrică o place pe Raluca

”Cred că ar putea să placă altă fată. Pe Raluca, e și chestia că e de acolo, din Baia Mare.”, a zis Ela după ce a fost întrebată dacă știe de cine e atras Petrică.

Mai târziu, Victor a purtat o discuție cu Petrică, însă cel din urmă nu a confirmat că ar simți ceva pentru Raluca.

”Nu am simțit acel ceva, nu știu ce să fac. Nu pot să fiu acum sincer (n.r. dacă o place sau nu pe Raluca).”, a spus băiatul într-o discuție cu Victor.

La scurt timp, a mers la Ela și i-a zis că e atras de Raluca, de ceva timp.

Reacția Elei când a aflat că Petrică e atras de Raluca

După ce i-a mărturisit că o place pe Raluca, Ela a urcat în dormitor și a început să plângă.

”Am avut dreptate”, a tot repetat Ela, plângând. ”Mi-a zis că e atras de Raluca, când ți-am zis, ai spus că nu e așa.”, a mai zis fata.

În live, Ela a dezvăluit că e dezamăgită de faptul că a fost sinceră și deschisă cu Petrică.

”I-am acordat toată încrederea mea. Mi-am deschis sufletul în fața lui... Apreciez sinceritatea și sunt dezamăgită de mine. Mi-am pus sufletul pe tavă și m-am deschis mult”, a zis Ela.

Fiul doamnei Ioana a comentat și el subiectul. ”Voiam să fiu sincer, simțeam că mă apasă ceva. Credeam că Raluca o să plece și o să-mi treacă. Nu știu, m-a atras așa... după ce am intrat în cunoaștere cu Ela, după ce s-a despărțit de Ion. Nu am vrut să o fac să sufere, nici nu vreau asta. Nu am simțit acel ceva.”, a explicat Petrică.

”Îmi pare rău, nu am simțit nimic. Vreau să spun: Petrică, noi nu putem avea decât o prietenie. Ela e mult mai potrivită pentru tine.”, a mai adăugat și Raluca.

Ela crede că mama lui Petrică a făcut diferența. ”Nu cred că e aici, m-am dus înainte. Eu sunt liniștită. Îmi plac amândouă. Așa că fiți tari.”, a zis și doamna Ioana.

Mama Elei a intrat în direct

”Am plâns. Nu pentru ce s-a întâmplat, ci pentru că sunt foarte mândră de ea, de cum a gestionat totul. De răbdarea pe care a avut cu Petrică și doamna Ioana, pentru cât a fost de matură în conversația cu Petrică. Mă gândeam cum ar fi fost dacă lucrurile stăteau invers. Doamna Ioana ar fi fost fericită? Să vă puneți puțin în pielea mea, ce am simțit eu acum... ce ați fi simțit?! Sunt foarte mândră de ea, toată lumea o susține, familia, prietenii, toți ceid e pe Facebook sunt alături de ea. Îi transmit să fie foarte puternică, dacă crede că a pierdut ceva, să știe că nu a pierdut nimic. Petrică trebuia să-i spună mai de mult pentru că a rănit-o într-un fel”, a zis mama Elei.