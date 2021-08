Mireasa sezon 4, 31 august 2021. Raluca, în lacrimi după fostul iubit. A recunoscut că mai are sentimente pentru el

Într-o discuție în dormit, Raluca le-a povestti fetelor că încă mai are sentimente pentru fostul partener. Relația lor, devenită obsesie conform destăinuirilor ei, a afectat-o mult și încă plânge în hohote când își amintește cum s-au petrecut lucrurile între ea și fostul partener.

”Mi-e frică să mă mai îndrăgostesc. 1 an de zile am alergat după el. Cu cât alergam mai mult, cu atât se răceau lucrurile mai rău. Tatuajul ăsta e tot pentru el. Îl iubesc mai mult decât oricine. Poate l-am ținut sub papuc, de teamă să nu-l pierd. Ne-am ținut unul pe celălalt sub papuc. Nu am vrut niciunul să ne pierdem. A făcut o greșeală, am încercat să mă răzbun. În ultimele 9 luni de zile aș fi făcut orice pentru el. Puteam să fiu moartă că lui nu îi păsa. M-am înjosit.”, le-a spus Raluca fetelor.

Raluca vrea, în continuare, să-i cunoscă pe ceilalți băieți

Fata a povestit că a renunțat la locul de muncă pentru a-l urma: ”El nu a putut să treacă peste faptul că m-am răzbunat. Eu am putut. Am încercat să-i arăt că a fost o răzbunare, că nu știu ce a fost în capul meu. A greșit pentru că mama lui i-a zis că e tânăr, să se ducă... e afemeiat. Nu se poate rezuma la o singură femeie. Simt că merit ceva mult mai bun.

”O să lupt pentru asta, vreau să-l uit și să o iau de la capăt cu altcineva.”, a spus Raluca Făt, care a explicat că l-a înșelat în urmă cu un an pentru că și el a făcut la fel.

Un an de zile a trecut de la despărțirea lor. ”Mă învinovățesc pentru că, de fiecare dată când ne certam, îmi spunea că am făcut asta, că nu trebuia. Mă mințea cumva că dacă nu făceam așa, nici el nu mă înșela. Îl credeam, de dragul lui”, a mai subliniat ea.