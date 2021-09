Mireasa sezon 4. Cum arată Ionuț, noul concurent și pe cine place. A descris concurenta preferată, dar nu a dat nume

”Sunt foarte emoționat, ce-i drept. Sunt din Galați, am vârsta de 24 de ani. Am venit la emisiune, probabil să mă și căsătoresc. Chiar îmi doresc să fac acest pas, este un pas destul de mare pentru mine. Chiar îmi doresc acest lucru.”, a spus Ionuț, noul concurent, imediat ce a intrat în platoul ”Mireasa. Capriciile Iubirii” de la Antena Stars.

Acesta a fost luat la întrebări de mamele din sezonul 4, care au vrut să știe dacă vine însoțit.

”Din păcate, am venit singur. Mama nu a putut să mă însoțească la această emisiune din cauza jobului. Din păcate, nu ne primește cu tatăl, probabil aș fi venit cu el. O să vin însoțit de cineva, doar că doamna Elena, cea cu care trebuia să vin, în urmă cu câteva zile a descoperit că are câteva probleme de sănătate și a dorit să le rezolve. După o să intre, cam într-o săptămână o să am o mamă în casă.”, a mai adăugat Ionuț.

Pe cine place Ionuț, noul concurent de la Mireasa

Ionuț nu a vrut să spună numele fetei pe care o place, dar a descris-o pe aceasta și a oferit un indiciu care le-a făcut pe mame să se gândească la singura concurentă care a participat și în sezonul 3 Mireasa.

”Am venit pentru cineva, doar că vreau să rămână puțin mister. Am și un top 3, am și o fată preferată. Pentru asta am venit, pentru ea. E singură, nu vreau să mă bag în relații. Nu sunt genul de persoană care să intre într-o relație. Probabil a mai fost și în alt sezon. O să aflați mâine despre ce fată este vorba.”, a mai zis noul concurent, când a fost întrebat ce fată din casa Mireasa este pe placul lui.

Ce meserie are Ionuț de la Mireasa sezon 4

”Am lucrat ca barman la un restaurant, doar că mi-am dat demisia să pot veni la această emisiune. Sper să fie un scop destul de interesant. Chiar îmi doresc să găsesc pe cineva în acestă competiție. Cred că este o experiență și o etapă destul de interesantă, de asta am venit aici. (...)

Sincer, îmi doresc ca băieții să se teamă de mine. Sunt puțini delăsători, chiar au fete destul de frumoase și cred că nu luptă pentru cucerirea lor. De asta am și venit, să le atrag atenția băieților. Tind să cred despre mine că sunt o persoană destul de norocoasă. Zodia (n.r. Pești) mă caracterizează foarte mult”, a mai zis Ionuț.