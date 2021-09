Mireasa sezon 4. Ela, dureros de sinceră în fața surorii sale, după ce Petrică i-a mărturisit că e atras de Raluca

”Eu am simțit mai de mult că e ceva în neregulă, poate i-a mai spus și Ion mai multe. Într-adevăr, suferă amândoi”, a zis doamna Ioana, care s-a aprins repede după ce doamna Gabi a dat de înțeles că motivul pentru care Petrică s-a retras este altul.

Petrică, ”mustrat” de doamna Gabi

”Am simțit că nu e aceeași atracție cum am simțit din partea ei. Am vrut să fiu sincer cu ea, să-i spun că aveam ceva pe suflet care... Am crezut că pleacă Raluca și o să revină lucrurile la normal.”, a zis concurentul, iar la scurt timp a fost întrerupt de doamna Gabi.

”Petrică, dacă credeai că pleacă și Raluca ar fi plecat, ai fi rămas în continuare în relație cu Ela, fără să ți-o dorești din toată inima? O cunoaștere, mă rog. Ai fi rămas în continuare alături de ea?”, a vrut să știe însoțitoarea lui Seba.

Petrică nu a întârziat să răspundă: ”Probabil aș fi trecut mai ușor. Nu am simțit aceeași legătură între mine și ea. Nu aș vedea pe nimeni mai potrivit lângă mine, doar că nu am simțit acea legătură.”.

După ce a afirmat că Raluca este prietena lui Petrică, pentru că sunt amândoi din Maramureș, doamna Ioana le-a dat celor prezenți o replică ce a confirmat, din nou, faptul că aceasta nu este deschisă cu privire la o eventuală relația a fiului său cu o tânără care nu este din zona în care el a crescut.

”Și așa, a ta e în Maramureș”, a zis ea.

Sora Elei a intervenit la Mireasa- Capriciile Iubirii

Sora Elei a intervenit, prin apel video, pentru a vorbi cu frumoasa concurentă. Aceasta i-a transmis că este mândră de ea și a rugat-o să nu mai plângă. Nu a reușit să-și rețină lacrimile și, la un moment dat, Ela a făcut o mărturisire dureros de sinceră. Tânăra a afirmat că o doare tare sufletul.

”Sunt bine, stați liniștiți... Mă doare sufletul rău.”, a spus concurenta. Mai multe detalii în materialul video de mai jos: