Mireasa sezon 4. Mama Andradei l-a cunoscut pe Victor. Ce a avut de spus despre flacăra dintre ei

”Vreau să-mi spun și oful. Referitor la doamna Lenu, nu vreau să o supăr și nici ea, de aici mai înainte, mai ales. Aș vreau să o întreb pe dumneaei cum s-a căsătorit: din iubire sau că i-a impus cineva sau materialist vorbind? A spus: Părinții tăi de acasă sunt mândrii de ceea ce faci? Dar duamneaei s-a gândit când a spus ”aia cu bube pe față”? M-a durut, ea s-a luptat cu o acnee severă și de aici problemele. Și m-a durut, am plâns cu ea. Ea știe că sunt foarte puternică, o să mai plâng, nu e problemă”, a zis mama Andradei la Mireasa. Capriciile Iubirii de la Antena Stars.

Victor a asigurat-o pe viitoarea soacră de faptul că va aplana orice discuție între doamna Lenu și Andrada.

”De acum să stați liniștită că remediez eu orice problemă dacă mai zice buni de altceva.”, a intervenit Victor. ”Cei mai bătrâni și cei născuți mai în urmă, și eu sunt născută în comunism, dar am încercat să mă adaptez vremurilor pentru că am doi copii și sunt mândră de ei oricum. Băiatul este exemplar, dar ea este un pic mai zvăpăiată.

Așa a fost de micuță, a făcut crize de micuță, a avut un temperament și o personalitate mai colerică. Asta nu înseamnă că părintele e de vină. Ea mai are de dezvoltat, nu este încă matură. Greșelile vieții te maturizează. Dacă nu greșești, nu ai de unde să știi. Eu am lăsat-o să mai și greșească. A avut libertate”, a afirmat mama Andradei.

Ce părere are mama Andradei despre relația cu Victor

”Eu l-am plăcut pe el de când a intrat în casă. L-am plăcut foarte mult. Am zis ”ce bine ar fi dacă Andrada s-ar împrieteni sau ar discuta cu Victor”. Trăiesc printre oameni, mai ales tineri, și văd diverse chestii. Și cu Mohamed dacă s-ar fi unit, aș fi fost de acord. O simt fericită. Aceeași chestie am trăit-o și eu cu tatăl ei și am izbutit. Am avut probleme că nu m-a plăcut deloc soacra. Îmi spunea în față, am depășit momentele iubindu-ne, soțul s-a impus.”, a mai adăugat mama concurentei.