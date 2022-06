Mireasa sezon 4. Probleme de sănătate pentru Alexandru. Din ce cauză a slăbit soțul Anei

De vină este, se pare, un virus pe care Alexandru l-a luat când se aflau în vacanță, la mare. Iată ce a povestit fostul concurent de la Mireasa sezon 4.

Probleme de sănătate pentru Alexandru de la Mireasa sezon 4. Ce a pățit

La emisiunea Extra Night Show de la Antena Stars, Paula Chirilă a remarcat faptul că Alex a slăbit și l-a întrebat ce s-a întâmplat. El a avut entorocolită și din această cauză a dat jos câteva kilograme, însă speră să se pună pe picioare.

”Da, am slăbit. Am slăbit pentru că pe 1 iunie am fost la mare, la Mamaia mai exact. Mi-a fost foarte rău. Mi-am revenit. Am mai slăbit câteva kilograme. Îmi gătește Ana și o să mă pun pe picioare.”, a zis Alexandru de la Mireasa sezon 4.

Cum a început povestea de dragoste dintre Alexandru și Ana de la Mireasa sezon 4

Inițial, Ana de la Mireasa a fost atrasă de Marius. Cei doi au avut un blind date și o întâlnire față în față, la care s-au și sărutat.

Însă concurenta nu a fost sigură pe alegerea ei și nu a încercat mai mult cu Marius. Curând, Alexandru s-a apropiat de ea.

Prudentă din fire, Ana a dorit să înțeleagă întreaga situație dintre Adelina și concurent. I-a dat o șansă abia după ce și-a dat seama că Alexandru a trecut peste acea poveste de iubire.

Lucrurile au evoluat frumos între ei, fără certuri semnificative. În Finala s-au și căsătorit, sub privirile emoționate ale părinților.